. У Ольги Бузовой выпала грудь из откровенного платья
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У Ольги Бузовой выпала грудь из откровенного платья

У Ольги Бузовой выпала грудь из откровенного платья
Ведущая и актриса Ольга Бузова появилась на светском мероприятии в очень откровенном платье. Артистка вновь эпатировала публику на красной дорожке. Поющая телеведущая Ольга Бузова вновь доказала, что она — настоящая мастерица эпатажа. Звезда явилась на красную дорожку одного из модных мероприятий в наряде, о котором еще долго будут говорить. И не только стилисты. На публике Ольга Бузова предстала в черном кожаном платье, туго обхватившем ее фигуру, и с высоким разрезом по ноге.
Главной достопримечательностью наряда стали, конечно же, опасные вырезы на груди, которые продемонстрировали, что у 36-летней Ольги Бузовой она, во-первых, есть. Ольга Бузова с удовольствием пококетничала перед камерами, поворачиваясь так и эдак, чтобы все могли хорошенько рассмотреть ее прелести. В эти милые «окошки» на груди мог заглянуть каждый и увидеть вообще все.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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