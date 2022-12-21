. У звезды «Секса в большом городе» Ким Кэтролл умерла мать

Звезда «Секса в большом городе» Ким Кэтролл рассказала о смерти матери

66-летняя актриса Ким Кэтролл, наиболее известная по роли Саманты Джонс в сериале «Секс в большом городе», рассказала о смерти своей матери по имени Шейн. Об этом она сообщила в своем Instagram-аккаунте (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Мать звезды умерла в возрасте 93 лет. Кэтролл опубликовала серию совместных кадров с родительницей.

«Шейн Кэтролл, 1929-2022. Покойся с миром, мама», — написала актриса.

В мае этого года Ким Кэтролл высказалась о продолжении «Секса в большом городе». Исполнительница роли Саманты Джонс заявила, что этот проект не нуждается в сиквеле. При этом она призналась, что не смотрела новые серии шоу. «Это великая мудрость — знать, когда остановиться», — считает Кэтролл.

Ранее американская певица Шер сообщила, что ее мать актриса Джорджия Холт умерла на 96-м году жизни.