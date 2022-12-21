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Украинский министр назвал ответственных за атаку на Rutube

Украинский министр назвал ответственных за атаку на RutubeУкраинский министр Федоров заявил, что атаку на Rutube 9 мая совершили украинские хакеры

Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров назвал ответственных за масштабную кибератаку на российский видеохостинг Rutube 9 мая. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

По словам министра, ответственными за взлом Rutube являются члены украинской хакерской группы «IT-армия». Федоров заявил, что атаку совершили намеренно в День Победы.

«"IТ-армии" даже удалось взломать пропуски сотрудников Rutube, чтобы они не могли попасть внутрь здания компании», — уточнил глава украинского ведомства.

Хакерская атака на Rutube, ставшая крупнейшей в истории платформы, произошла 9 мая. В сети также распространилась информация, что был утерян исходный код сервиса, без которого его восстановление невозможно. Представители компании позднее подтвердили сообщения о кибератаке, но уточнили, что исходный код не был утерян. 11 мая видеохостинг вновь стал доступен для пользователей.

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По материалам: lenta.ru

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