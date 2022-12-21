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В Братске открыли модельную библиотеку

В Братске открыли модельную библиотеку

Первая модельная библиотека, созданная за счет средств регионального бюджета, открылась в Иркутской области. Это библиотека семейного чтения № 6 города Братска. На её обновление направили пять миллионов рублей, сообщает пресс-служба правительства региона.

Для модельной библиотеки Братска закупили более 2,7 тысячи новых книг, в том числе с укрупненным шрифтом, и аудиокниги. Приобрели компьютеры, микрофоны, аудиосистему, проектор и экран для него. В помещениях провели перепланировку и сделали ремонт по дизайн-проекту.

Для взрослых читателей предусмотрено пространство «Арт–холл» с выставочным комплексом, зоной отдыха и стеллажом для буккроссинга – обмена книгами. В читальном зале будут проводить массовые мероприятия, поэтические встречи, также там расположены компьютеры с доступом в Интернет.

В детском абонементе «Книго-LAND» можно самостоятельно выбрать книги и журналы, установлена копировальная техника. Пространство «Мини-kids» предусмотрено для чтения и игр дошкольников. На площадке «Эрудит» детей будут обучать компьютерным технологиям, там есть доступ к федеральной государственной информационной системе «Национальная электронная детская библиотека». В читальном зале «Игро-LAND» будут проводить мастер-классы. Там размещены дугообразный стеллаж-диван, стол-трансформер и выделена игровая зона. В следующем году в Иркутской области за счет средств областного бюджета откроют три модельные библиотеки в Иркутске, Киренске и посёлке Казачинское.

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По материалам: irk

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