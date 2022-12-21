В январе 2023 года на улицы Иркутска выйдет новый троллейбус «Адмирал», закупленный муниципальным предприятием «Иркутскгортранс» по поручению мэра города Руслана Болотова. Пассажирская машина рассчитана на 20 километров автономного хода, у нее низкое потребление электроэнергии.

Троллейбус оснащен системой климат-контроля, местом для перевозки маломбильных граждан. У кабины водителя максимально высокий обзор. Кроме того, имеется система видеоконтроля для наблюдения за зонами посадки и высадки пассажиров и для мониторинга дорожной ситуации. Многие комплектующие троллейбуса произведены в России, сообщает пресс-служба администрации Иркутска.

В октябре в Иркутск из Нефтекамска прибыли шесть новых автобусов НЕФАЗ. Новые автобусы — низкопольные, с увеличенным проемом средней двери и просторным салоном. В сентябре на городские маршруты уже вышли 34 новые машины. Еще два автобуса ПАЗ для перевозки маломобильных граждан МУП «Иркутскавтотранс» получило по программе «Доступная среда». В День работника автомобильного и городского пассажирского транспорта восьмерым водителям предоставили ключи от новых автобусов.