. В январе 2023 года на улицы Иркутска выйдет новый троллейбус «Адмирал»
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

В январе 2023 года на улицы Иркутска выйдет новый троллейбус «Адмирал»

В январе 2023 года на улицы Иркутска выйдет новый троллейбус «Адмирал»

В январе 2023 года на улицы Иркутска выйдет новый троллейбус «Адмирал», закупленный муниципальным предприятием «Иркутскгортранс» по поручению мэра города Руслана Болотова. Пассажирская машина рассчитана на 20 километров автономного хода, у нее низкое потребление электроэнергии.

Троллейбус оснащен системой климат-контроля, местом для перевозки маломбильных граждан. У кабины водителя максимально высокий обзор. Кроме того, имеется система видеоконтроля для наблюдения за зонами посадки и высадки пассажиров и для мониторинга дорожной ситуации. Многие комплектующие троллейбуса произведены в России, сообщает пресс-служба администрации Иркутска.

В октябре в Иркутск из Нефтекамска прибыли шесть новых автобусов НЕФАЗ. Новые автобусы — низкопольные, с увеличенным проемом средней двери и просторным салоном. В сентябре на городские маршруты уже вышли 34 новые машины. Еще два автобуса ПАЗ для перевозки маломобильных граждан МУП «Иркутскавтотранс» получило по программе «Доступная среда». В День работника автомобильного и городского пассажирского транспорта восьмерым водителям предоставили ключи от новых автобусов.

# Главные новости
По материалам: irk

Последние новости

В январе 2023 года на улицы Иркутска выйдет новый троллейбус «Адмирал»
В январе 2023 года на улицы Иркутска выйдет новый троллейбус «Адмирал»
К 9,5 годам колонии суд приговорил братчанина, виновного в ДТП с двумя погибшими
К 9,5 годам колонии суд приговорил братчанина, виновного в ДТП с
Ковыктинское газоконденсатное месторождение запустили в промышленную эксплуатацию
Ковыктинское газоконденсатное месторождение запустили в промышленную
Радуясь успеху, не забывайте следить за здоровьем: гороскоп для Рыб на январь 2023 года
Радуясь успеху, не забывайте следить за здоровьем: гороскоп для Рыб
Орбан высказался о возможном посещении Киева
Орбан высказался о возможном посещении Киева
К чему снится сова
К чему снится сова
День иконы «Нечаянная Радость» 22 декабря 2022 года: в чем она помогает, что запрещено делать в этот день
День иконы «Нечаянная Радость» 22 декабря 2022 года: в чем она
Путин обратился к принимающим участие в СВО российским военным
Путин обратился к принимающим участие в СВО российским военным
Снежана Самохина - главная звезда сериала "Дылды", которая прошла "Холостяк" (15 фото)
Снежана Самохина - главная звезда сериала "Дылды", которая
Украинский министр назвал ответственных за атаку на Rutube
Украинский министр назвал ответственных за атаку на Rutube
Альбом Оксимирона «Красота и уродство» попал в мировой топ-10 лучших пластинок
Альбом Оксимирона «Красота и уродство» попал в мировой топ-10 лучших
Историк моды Александр Васильев рассказал, в каком наряде нельзя встречать Новый год
Историк моды Александр Васильев рассказал, в каком наряде нельзя

Топ на сегодня

Россия стала крупнейшим поставщиком нефти в Китай
Россия стала крупнейшим поставщиком нефти в Китай
В Иркутск доставили пострадавшую при пожаре на Марковском месторождении
В Иркутск доставили пострадавшую при пожаре на Марковском
Стало известно о транспортировке газа после взрыва газопровода в Чувашии
Стало известно о транспортировке газа после взрыва газопровода в
Nespresso закроет фирменные магазины в России
Nespresso закроет фирменные магазины в России
Иосиф Пригожин боится, что в России началась охота на ведьм
Иосиф Пригожин боится, что в России началась охота на ведьм

Еще по теме

Еще восемь автобусов появилось на маршрутах Клинского района
Три новых автобуса поступило в школы Иркутска
За танцы на крыше троллейбуса иркутянина арестовали на десять суток
В Северодонецке авто въехало в троллейбус, есть жертвы