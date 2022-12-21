. В МИД заявили, что Москва и Минск соблюдают договор о нераспространении ядерного оружия

Россия и Белоруссия в ответ на проводимые НАТО так называемые совместные ядерные миссии вынуждены проводить меры, направленные на обеспечение безопасности Союзного государства, и не нарушают Договор о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО). Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в комментарии газете «Коммерсант».

Президент РФ Владимир Путин 19 декабря заявил, что Москва продолжит готовить экипажи для самолетов военно-воздушных сил Белоруссии, которые уже переоборудованы под возможность несения авиационных боеприпасов с ядерной боевой частью.

«Озвученные в ходе встречи президентов России и Белоруссии 19 декабря 2022 года меры по обеспечению безопасности Союзного государства являются вынужденной реакцией на целенаправленное развитие многолетней практики так называемых совместных ядерных миссий НАТО»,— пояснила Захарова в ответе на запрос «Ъ».

По ее словам, сейчас проводится масштабная модернизация используемых в рамках миссий НАТО американских ядерных бомб и их носителей, происходит интенсификация учений стран НАТО по отработке вопросов планирования и применения ядерного оружия. Захарова назвала это крайне негативным фактором. При этом Вашингтон не реагирует на призывы Москвы вернуть свое ядерное оружие на национальную территорию и прекратить задействовать неядерные страны в отработке его использования.

Предпринимаемые Россией и Белоруссией контрмеры, как отметила официальный представитель российского МИД, «реализуются в строгом соответствии с обязательствами по ДНЯО».

На данном этапе речь идет исключительно о передаче Минску комплексов «Искандер-М» двойного оснащения с ракетами в обычном снаряжении, а также оснащении части белорусских самолетов Су-25 под возможность несения ядерного оружия, подчеркнула она. При этом Москва не планирует передавать «сами технологии по переоборудованию самолетов в носители ядерного оружия», добавила Захарова.