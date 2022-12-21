. В Октябрьском округе Иркутска пройдет 20 новогодних мероприятий
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В Октябрьском округе Иркутска пройдет 20 новогодних мероприятий

В Октябрьском округе Иркутска пройдет 20 новогодних мероприятий

В Октябрьском округе Иркутска пройдет более 20-ти новогодних игровых и спортивных мероприятий, сообщает пресс-служба администрации города. Праздники начнутся уже 24 декабря: в сквере «Студенческий» на бульваре Постышева в 16:00 стартует торжественное открытие главной елки округа и новогодняя программа для детей.

Перечень площадок и программы мероприятий сформировали специалисты комитета по управлению Октябрьским округом при содействии депутатов городской думы. 24 декабря мероприятия запланированы:


в 11:00 — на улицах Сибирской, 21а и 4-й Советской, 28—30,



в 13:00 — на улицах Седова, 67 и Вилюйской, 99,



в 14:00 — на проспекте Маршала Жукова, 11 и улице Тувинской, 18,



в 15:00 — на Дальневосточной, 29/5 и Седова 65а/2,



в 16:00 — на улице Карла Либкнехта, 206,



в 17:00 — на улице Советской, 176, корпус 202.

25 декабря праздники продолжатся:


в 11:00 — улица 25-го Октября, 20,



в 13:00 — улица Трилиссера, 18б,



в 15:00 — улица Ржанова, 33,



в 16:00 — улица Байкальская, 137.

Также 25 декабря проведут спортивные праздники и состязания на хоккейных кортах по адресам: улица Байкальская, 190; Лопатина, 51; Пискунова, 102 и у дома №26 на проспекте Маршала Жукова. 26 декабря в 14:00 стартует праздник у дома №115 на улице Трилиссера. 27 декабря в 18:00 пройдет мероприятие рядом со зданием №112 на улице Трилиссера. 28 декабря в 17:00 стартует праздник на улице Советская, 176 и 202—204.

Весь зимний период функционируют хоккейные корты по адресам:


Байкальская, 190, 209 и 244 и 312,



Советская, 176,



Лопатина, 51,



Пискунова, 102,



проспект Маршала Жукова, 26 и 36,



бульвар Постышева, 20,



территория острова Конный,



улица 30-й Дивизии, 24,



улица Дорожная, 29а,



улица Карла Либкнехта, 131 и 159.

Для запуска фейерверков на территории округа разрешены следующие места:


микрорайон Солнечный, площадь у музея "Ледокол «Ангара»,



площадь на территории ТЦ «ЯркоМолл» — улица Верхняя Набережная, 10,



спортивный стадион на территории городка ИВАТУ — улица Советская, 176,



площадка для дрифта на острове Конный,



пустырь на пересечении улиц Верхняя Набережная, 145/17а — Дальневосточная, 104,



площадь на бульваре Постышева,



микрорайон Солнечный, трамвайное кольцо — остановка «Море солнца»,



пустырь перед ЖК «Сансити»,



сквер на пересечении улиц 4-я Советская и Аэрофлотская.

Уточнять план проведения новогодних мероприятий на территории Октябрьского округа можно в рабочие дни по телефону 52-02-47. В Правобережном округе Иркутска к Новому году также подготовили уличные игровые программы.

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По материалам: irk

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