. В поездке Зеленского в Бахмут усомнились
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

В поездке Зеленского в Бахмут усомнились

В поездке Зеленского в Бахмут усомнилисьЖурналист «Комсомольской правды» усомнился в поездке Зеленского в Бахмут

Журналист «Комсомольской правды» Александр Гришин усомнился в поездке президента Украины Владимира Зеленского в Артемовск (украинское название города — Бахмут). В своей колонке он отметил ряд противоречий как в перемещениях украинского лидера, так и в подаче этой поездки офисом президента.

«Сами же украинские блогеры обратили внимание на несоответствие окружающей обстановки реальности. Поскольку Зеленский снимался на фоне какого-то производственного помещения, на фоне практически целого заводского цеха, некоторые даже потребовали от офиса президента Украины обозначить геолокацию, в каком именно цеху проходила съемка президента, поскольку ни одного целого производственного помещения в городе не осталось», — написал Гришин.

Также, по его мнению, вызывают вопросы перемещения Зеленского, который не успел бы добраться до Вашингтона, если бы был в Артемовске 20 декабря. Отталкиваясь от времени прибытия украинского лидера на авиабазу Эндрюс в пригороде Вашингтона, Гришин заключил, что с учетом наличия в маршруте немецкой авиабазы Рамштайн и Варшавы, а также сложностей с продвижением по территории Украины, в тот момент, когда Зеленский якобы был в Артемовске, он должен был готовиться к выезду из Киева в польскую столицу.

«Надул соотечественников, восхитившихся его героизмом, надул европейцев, глаза которых расширились от страха за "человека года", надул американцев, к которым отправился просить денег и вооружений. Он же ведь просто не может иначе», — заключил Гришин.

Зеленский якобы посетил Артемовск во вторник, 20 декабря. Поездка не была анонсирована. Этот визит — уже второе с начала месяца появление президента Украины в подконтрольных Киеву частях Донбасса.

# Главные новости
По материалам: lenta.ru

Последние новости

Певица Бьянка вся опухла от аллергии
Певица Бьянка вся опухла от аллергии
Елена Николаева поделилась кадрами с первого дня рождения сына
Елена Николаева поделилась кадрами с первого дня рождения сына
Путин встретился с госсекретарем Союзного государства
Путин встретился с госсекретарем Союзного государства
"Бритни Спирс умерла": поклонники поп-звезды сыплют доказательствами, что с ней что-то случилось
"Бритни Спирс умерла": поклонники поп-звезды сыплют
Важные правила ухода за ресницами, как их идеально накрасить
Важные правила ухода за ресницами, как их идеально накрасить
В поездке Зеленского в Бахмут усомнились
В поездке Зеленского в Бахмут усомнились
ЦБ указал на отсутствие решения по разблокировке активов НРД от Бельгии
ЦБ указал на отсутствие решения по разблокировке активов НРД от
Африканский дуэт, по которому плачет мировая сцена
Африканский дуэт, по которому плачет мировая сцена
Посла Франции вызвали в российский МИД
Посла Франции вызвали в российский МИД
Шаман шокировал своей выходкой на сцене
Шаман шокировал своей выходкой на сцене
Анна Седокова в бикини рассказал о своих шрамах
Анна Седокова в бикини рассказал о своих шрамах
Регина Тодоренко омолаживается при помощи секса
Регина Тодоренко омолаживается при помощи секса

Топ на сегодня

Nespresso закроет фирменные магазины в России
Nespresso закроет фирменные магазины в России
Любовный гороскоп на 22 декабря 2022 года: время новой любви и гармонии в отношениях
Любовный гороскоп на 22 декабря 2022 года: время новой любви и
Маргарита Симоньян получила награду от президента
Маргарита Симоньян получила награду от президента
Sunmar запустил бронирование туров из Иркутска в Турцию на 2023 год
Sunmar запустил бронирование туров из Иркутска в Турцию на 2023 год
Певице Славе предсказали будущее
Певице Славе предсказали будущее

Еще по теме

В США Зеленского уличили во лжи об истории
От Зеленского требуют объясниться за «тайных отдых» в Омане
Американского журналиста затошнило от Зеленского
Зеленского уличили в ношении женских кроссовок