. В России двукратно возросла нагрузка на неотложку из-за роста случаев ОРВИ
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Россия » В России двукратно возросла нагрузка на неотложку из-за роста случаев ОРВИ

В России двукратно возросла нагрузка на неотложку из-за роста случаев ОРВИ

В России двукратно возросла нагрузка на неотложку из-за роста случаев ОРВИ«Ъ»: в РФ из-за эпидемии гриппа и ОРВИ двукратно возросла нагрузка на службу скорой помощи

В ряде регионов России двукратно возросла нагрузка на службу скорой помощи из-за рекордной заболеваемости гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ). Об этом стало известно «Коммерсанту».

По данным «Ъ», медики сейчас вынуждены работать в условиях дефицита кадров при росте случаев вирусных инфекций. Сами врачи страдают от вспышки гриппа и ОРВИ не меньше, чем пациенты.

Сезонная вспышка ОРВИ привела к тому, что в отдельных субъектах страны время ожидания скорой увеличилось до трех часов. К примеру, в Курской области решили вызывать сотрудников неотложки из отпусков и отменять им выходные. На Урале к работе в бригадах скорой помощи привлекли студентов.

В других российских регионах медикам предложили работать сверхурочно и выходить не в свою смену, чтобы подменить заболевших коллег, выяснил «Ъ».

За минувшую неделю заболеваемость ОРВИ и гриппом в России увеличилась на 15,8 процента, отметили в Роспотребнадзоре. Еще раньше рост составил 35 процентов.

В ноябре глава Минздрава Михаил Мурашко сообщил, что дефицит врачей в России составляет около 25–26 тысяч человек, среднего медперсонала — около 50 тысяч.

Ранее министр подчеркивал, что дефицита лекарств от гриппа в России нет. Также он отметил, что все доступные отечественные вакцины против гриппа содержат профилактические компоненты в том числе против разновидности H1N1.

# Россия
По материалам: lenta.ru

Последние новости

Команда Xbox выпустила шоколадную версию Xbox Series S
Команда Xbox выпустила шоколадную версию Xbox Series S
Любовный гороскоп на 22 декабря 2022 года: время новой любви и гармонии в отношениях
Любовный гороскоп на 22 декабря 2022 года: время новой любви и
Президент ФИФА предложил ради денег проводить чемпионаты мира раз в три года
Президент ФИФА предложил ради денег проводить чемпионаты мира раз в
Переодетый в женщину иркутянин похитил мобильный телефон из чужой квартиры
Переодетый в женщину иркутянин похитил мобильный телефон из чужой
Жители Усть-Илимска обратились к главе СК с просьбой не допустить закрытия трамвайных перевозок
Жители Усть-Илимска обратились к главе СК с просьбой не допустить
Суд приговорил 38-летнюю братчанку к восьми годам колонии за убийство сожителя
Суд приговорил 38-летнюю братчанку к восьми годам колонии за убийство
В России двукратно возросла нагрузка на неотложку из-за роста случаев ОРВИ
В России двукратно возросла нагрузка на неотложку из-за роста случаев
Как сейчас выглядит сын Михаила Круга
Как сейчас выглядит сын Михаила Круга
Традиции и ритуалы древних народов в день зимнего солнцестояния 22 декабря 2022 года
Традиции и ритуалы древних народов в день зимнего солнцестояния 22
В России уличили секретариат ЮНЕСКО в нарушении принципа беспристрастности
В России уличили секретариат ЮНЕСКО в нарушении принципа
Юрист назвал финансово выгодное для увольнение время года
Юрист назвал финансово выгодное для увольнение время года
Россиянам дали советы по защите от фишинга в соцсетях
Россиянам дали советы по защите от фишинга в соцсетях

Топ на сегодня

Минсельхоз предсказал снижение цен на продукты в начале 2023 года
Минсельхоз предсказал снижение цен на продукты в начале 2023 года
Курс доллара превысил 69 рублей
Курс доллара превысил 69 рублей
Сотрудникам российского завода Hyundai объявили о грядущем сокращении
Сотрудникам российского завода Hyundai объявили о грядущем сокращении
Звезда «Дома Дракона» рассказала о самой сложной сцене в сериале
Звезда «Дома Дракона» рассказала о самой сложной сцене в сериале
Россия стала крупнейшим поставщиком нефти в Китай
Россия стала крупнейшим поставщиком нефти в Китай

Еще по теме

Роспотребнадзор: Эпидемию гриппа и ОРВИ регистрируют в 42 областях страны
Заболеваемость ОРВИ в Севастополе возросла на 13% за неделю
Случаев гриппа в Курской области пока не зарегистрировано
В Калужской области на 20% возросло количество заболевших ОРВИ