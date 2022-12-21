Глава МИД России Лавров уличил секретариат ЮНЕСКО в нарушении принципа беспристрастности

Россия обеспокоена позицией секретариата ЮНЕСКО, который стал следовать установкам Запада, нарушая принцип беспристрастности. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Дипломат уличил исполнительный орган ЮНЕСКО в том, что тот вопреки требованиям устава стал послушно следовать западным установкам. «В течение года Организация не предоставила своей эгиды ни одному мероприятию из числа проведенных в России. Все российские заявки на создание новых кафедр ЮНЕСКО были отклонены», — подчеркнул он.

Глава МИД России добавил, что программная деятельность ЮНЕСКО и связанных с ним конвенционных механизмов подвергалась политизации и была искусственно ориентирована на обслуживание конъюнктурных интересов киевского режима.

Ранее постпредство России в ЮНЕСКО заявило, что политизация в организации достигла своего апогея. Там отметили, что начало сессии межправительственного совета Международной программы развития коммуникации ЮНЕСКО в Париже было омрачено тем, что Франция не выдала своевременно визы двум российским дипломатам, которые должны были присутствовать на мероприятии.