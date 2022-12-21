. В Слюдянке сняли режим чрезвычайной ситуации, введенный из-за коммунальной аварии

В Слюдянке сняли режим чрезвычайной ситуации, который ввели 20 декабря из-за коммунальной аварии. Сейчас там действует режим повышенной готовности. Он продлится до достижения нормативных параметров теплоносителя. Об этом сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.

«Один из котлов уже практически вышел на нормативные показатели, второй – набирает температуру. Разморозки коммуникаций удалось избежать. Постепенно температура воды в сетях будет повышаться. В любом случае ситуация остается на нашем контроле», — написал в своем телеграм-канале губернатор Игорь Кобзев. Как доложил первый заместитель губернатора региона Роман Колесов, коммунальные организации произведут перерасчёт платы за отопление.

Коммунальная авария в Слюдянке произошла днем 19 декабря. Читатели пожаловались в редакцию IRK.ru на холод в квартирах и рассказали, что в городе закрыты школы и детские сады. Позднее ситуацию прокомментировали в правительстве региона. Следственный комитет и прокуратура проводят проверку, выясняют все обстоятельства произошедшего, изучают документацию, опрашивают сотрудников коммунальных служб и городской администрации. Прокурор внес представления главе Слюдянки и руководителю организации, эксплуатирующей тепловые сети. В сообщении пресс-службы прокуратуры отмечалось, что власти и коммунальные службы не провели своевременный капремонт объектов теплосетевого хозяйства.

Из-за аварии в городе без отопления и горячего водоснабжения остались 111 домов и восемь соцобъектов. Ликвидировали аварию 24 человека и 11 единиц техники. Проблемный участок трубы полностью заменили. Сварочные работы завершили ранним утром 21 декабря, сейчас дома готовят к приему тепла.





Видео из телеграм-канала губернатора Игоря Кобзева