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В США призвали бороться с антироссийскими законами на Украине

В США призвали бороться с антироссийскими законами на УкраинеNR: украинские законы об отмене русского языка и культуры являются национализмом

С украинскими законами об отмене русского языка и культуры необходимо бороться, поскольку они являются проявлением национализма. Такое мнение выразил обозреватель National Review Майкл Дохерти.

Он рассказал, что принял участие в конференции, посвященной национализму и католицизму, которая состоялась в Католическом университете Америки. По словам Дохерти, когда он поднял тему антироссийских законов, запрещающих публиковать русскоязычные материалы без эквивалента на украинском языке, то столкнулся с негодованием со стороны присутствующих. Журналист отметил, что его обвинили в «кремлевской пропаганде». «Я начал беспокоиться, что неправильно представил закон. На самом деле, это не так», — подчеркнул он.

Дохерти указал, что в Европе также распространены языковые законы, но они, как правило, направлены на сохранение языка и культуры. «Украинский культурно-националистический проект — это совершенно другое», — отметил он. Обозреватель также уточнил, что для трети украинцев украинский язык — не родной, добавив, что многие из жителей страны не проявляют интерес к его изучению. По мнению журналиста, антироссийские законы, в частности, являются попыткой принудить украинцев принять украинскую культуру.

Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов проинформировал, что украинский государственный телеканал «FreeДом» начнет вещать на английском языке вместо русского. Он также подчеркнул, что русский язык должен исчезнуть с территории Украины.

# В мире
По материалам: lenta.ru

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