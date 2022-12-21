. Валентин Юдашкин появился с женой на ТВ впервые после долгого перерыва и порадовал своим видом

Модельер Валентин Юдашкин долго не появлялся на светских мероприятиях из-за борьбы с онкологией. О том, что модельер Валентин Юдашкин много лет сражается с раком, известно многим. Сам кутюрье и его жена Марина Юдашкина не скрывают данного факта от публики. Периодически Юдашкину становится хуже, но он справляется с недугом, радуя своих поклонников. Еще весной многие били тревогу, увидев Валентина Юдашкина в соцсетях, который с трудом ходил, выглядел слабым и очень худым, да и шапочка на голове вызывала тревогу. Слава богу, сейчас, похоже, кутюрье намного лучше, он даже появился с супругой на ТВ, приняв участие в новогодних съемках Первого канала. На фото, которым поделилась в Сети Марина Юдашкина, Валентин Юдашкин выглядит бодрым, счастливым и со знакомой шевелюрой на голове.«Съемка на 1 канале для Новогодней программы Сегодня вечером , трансляция будет 2 января», - анонсировала Марина Юдашкина в Телеграм-канале. «Хорошо выглядит Валентин 👍», «Какие вы чудесные!!! Любви вам, сил и крепкого здоровья Валечке!!!❤️❤️❤️🌸🌸🌸», «Всегда приятно вас вместе видеть!», - отметили поклонники звездной пары.