. Валентин Юдашкин появился с женой на ТВ впервые после долгого перерыва и порадовал своим видом
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Шоу-бизнес » Валентин Юдашкин появился с женой на ТВ впервые после долгого перерыва и порадовал своим видом

Валентин Юдашкин появился с женой на ТВ впервые после долгого перерыва и порадовал своим видом

Валентин Юдашкин появился с женой на ТВ впервые после долгого перерыва и порадовал своим видом
Модельер Валентин Юдашкин долго не появлялся на светских мероприятиях из-за борьбы с онкологией. О том, что модельер Валентин Юдашкин много лет сражается с раком, известно многим. Сам кутюрье и его жена Марина Юдашкина не скрывают данного факта от публики. Периодически Юдашкину становится хуже, но он справляется с недугом, радуя своих поклонников. Еще весной многие били тревогу, увидев Валентина Юдашкина в соцсетях, который с трудом ходил, выглядел слабым и очень худым, да и шапочка на голове вызывала тревогу. Слава богу, сейчас, похоже, кутюрье намного лучше, он даже появился с супругой на ТВ, приняв участие в новогодних съемках Первого канала. На фото, которым поделилась в Сети Марина Юдашкина, Валентин Юдашкин выглядит бодрым, счастливым и со знакомой шевелюрой на голове.
«Съемка на 1 канале для Новогодней программы Сегодня вечером , трансляция будет 2 января», - анонсировала Марина Юдашкина в Телеграм-канале. «Хорошо выглядит Валентин 👍», «Какие вы чудесные!!! Любви вам, сил и крепкого здоровья Валечке!!!❤️❤️❤️🌸🌸🌸», «Всегда приятно вас вместе видеть!», - отметили поклонники звездной пары.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

Последние новости

Пригожин заявил о планах набирать снайперов и диверсантов в женских колониях
Пригожин заявил о планах набирать снайперов и диверсантов в женских
"Опасный" портсигар со встроенной зажигалкой
"Опасный" портсигар со встроенной зажигалкой
Валентин Юдашкин появился с женой на ТВ впервые после долгого перерыва и порадовал своим видом
Валентин Юдашкин появился с женой на ТВ впервые после долгого
Лолита Милявская закрутила роман со своим поклонником
Лолита Милявская закрутила роман со своим поклонником
Татьяна Навка рассказала о ревности дочерей
Татьяна Навка рассказала о ревности дочерей
Мать Гарика Харламова наехала на его жену
Мать Гарика Харламова наехала на его жену
Врач высказался об оголенной груди Ольги Бузовой
Врач высказался об оголенной груди Ольги Бузовой
Лайма Вайкуле никто в мантии королевы
Лайма Вайкуле никто в мантии королевы
Популярный телеведущий раскрыл подробности развода
Популярный телеведущий раскрыл подробности развода
Маск сравнил Twitter с терпящим крушение горящим самолетом
Маск сравнил Twitter с терпящим крушение горящим самолетом
Activision Blizzard подвели итоги года в новом видео, напомнив о сделке с Microsoft
Activision Blizzard подвели итоги года в новом видео, напомнив о
В январе 2023 года на улицы Иркутска выйдет новый троллейбус «Адмирал»
В январе 2023 года на улицы Иркутска выйдет новый троллейбус «Адмирал»

Топ на сегодня

Россия стала крупнейшим поставщиком нефти в Китай
Россия стала крупнейшим поставщиком нефти в Китай
В Иркутск доставили пострадавшую при пожаре на Марковском месторождении
В Иркутск доставили пострадавшую при пожаре на Марковском
Иосиф Пригожин боится, что в России началась охота на ведьм
Иосиф Пригожин боится, что в России началась охота на ведьм
Nespresso закроет фирменные магазины в России
Nespresso закроет фирменные магазины в России
В 2022-м власти Иркутской области отправили 513 ребят в детские центры и «Артек» на отдых
В 2022-м власти Иркутской области отправили 513 ребят в детские

Еще по теме

Валентин Юдашкин посетил шахматный турнир
Жена Валентина Юдашкина показала, как он выглядит сейчас
Валентин Юдашкин впервые вышел в свет после долгого перерыва
Валентин Юдашкин после долгого перерыва вышел в свет с женой