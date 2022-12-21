. Важные правила ухода за ресницами, как их идеально накрасить

Красивые, длинные и пушистые ресницы, которые слегка загибаются вверх, делают глаза выразительными, но при этом выглядят естественно — мечта каждой девушки. Обобщив рекомендации визажистов и косметологов, можно дать общий совет, как ухаживать за ресницами и как их правильно красить.

Как ухаживать за ресницами

Ресницы — это живые волосы, которые растут, питаются, но со временем могут менять свою структуру, болеть и выпадать. Чтобы они всегда выглядели красиво, они должны быть здоровыми и чистыми. И что не менее важно — обеспечены питательными веществами, поступающими в организм человека из пищи.

От того, какие продукты вы употребляете в пищу, зависит качество ресниц. Они требуют правильного питания, сбалансированного рациона и усвоения микро- и макроэлементов. Основу такого рациона составляет белковая и растительная пища, богатая витаминами.





Чтобы ресницы были здоровыми, за ними нужно правильно ухаживать. Перед сном всегда следует смывать макияж, пользоваться питательными кремами и не подвергать их воздействию ультрафиолетовых лучей. Выходя из дома в солнечную погоду, старайтесь надевать солнцезащитные очки.

Использование косметики ухудшает состояние ресниц, поэтому нужно пользоваться только экологически безопасной, приобретенной в специализированных магазинах. Желательно, чтобы в состав туши входил кератин и комплекс витаминов для их укрепления.

Как правильно красить ресницы

Красить ресницы также нужно правильно. Прежде всего, тушь можно наносить только на абсолютно чистые ресницы, которые за ночь успели «отдохнуть» от макияжа. Тогда она ляжет ровно и не будет сбиваться в комки.

Если вы используете специальные щипчики, с помощью которых придаете ресницам слегка загнутую форму, то важно помнить, что их использование допускается только на чистых, эластичных ресницах. В противном случае их очень легко повредить.





Девушки, имеющие тонкие ресницы, часто пользуются прозрачной пудрой, для придания им объема. Ее следует наносить аккуратно непосредственно перед нанесением туши.

С этой целью также можно пользоваться двумя видами туши одновременно — сначала удлиняющей, а потом придающей объем.

Покраска ресниц начинается с основания, а затем по их росту следует подкручивающими движениями переходить к концам — так вы нанесете тушь равномерно и предотвратите слипание в отдельных местах. Слипшиеся реснички нельзя оставлять в таком виде, их следует аккуратно расчесывать и разделять специальным гребешком.

Никогда не ложитесь спать, не сняв макияж — это худшее, что можно сделать для здоровья ваших ресниц.