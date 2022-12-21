. Владимир Путин наградил военкора Ирину Куксенкову орденом Мужества
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Владимир Путин наградил военкора Ирину Куксенкову орденом Мужества

Владимир Путин наградил военкора Ирину Куксенкову орденом Мужества

Президент России Владимир Путин наградил члена центрального штаба Народного фронта, военкора Первого канала Ирину Куксенкову (Сокирко).

Сегодня, 20 декабря, в Екатерининском зале Кремля президент Владимир Путин вручил высшие государственные награды Российской Федерации.


За отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского и профессионального долга, президент вручил орден Мужества Ирине Куксенковой.

Она не раз была на передовой, где освещала спецоперацию, объявляла сборы и лично вручала гуманитарной груз бойцам. Во время подготовки репортажа на территории завода им. Ильича в апреле 2022 года в городе Мариуполе военкор попала под обстрел и получила тяжелые ранения обеих ног. Перенесла несколько сложных операций и в настоящее время проходит курс реабилитации.

В Народном фронте Куксенкова возглавляет проект по реабилитации, в котором ветераны СВО с ампутированными конечностями и тяжелыми ранениями проходят реабилитацию.

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По материалам: uposters.ru

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