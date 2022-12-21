. Владимир Путин наградил военкора Ирину Куксенкову орденом Мужества

Президент России Владимир Путин наградил члена центрального штаба Народного фронта, военкора Первого канала Ирину Куксенкову (Сокирко).

Сегодня, 20 декабря, в Екатерининском зале Кремля президент Владимир Путин вручил высшие государственные награды Российской Федерации.

За отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского и профессионального долга, президент вручил орден Мужества Ирине Куксенковой.

Она не раз была на передовой, где освещала спецоперацию, объявляла сборы и лично вручала гуманитарной груз бойцам. Во время подготовки репортажа на территории завода им. Ильича в апреле 2022 года в городе Мариуполе военкор попала под обстрел и получила тяжелые ранения обеих ног. Перенесла несколько сложных операций и в настоящее время проходит курс реабилитации.

В Народном фронте Куксенкова возглавляет проект по реабилитации, в котором ветераны СВО с ампутированными конечностями и тяжелыми ранениями проходят реабилитацию.