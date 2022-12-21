. Владимир Путин вручил высшие государственные награды в Кремле
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Владимир Путин вручил высшие государственные награды в Кремле

Владимир Путин вручил высшие государственные награды в Кремле

В Екатерининском зале Кремля президент Владимир Путин вручил высшие государственные награды Российской Федерации.

Всего глава государства вручил 28 орденов, медалей и почетных званий. В числе награжденных – военные, журналисты, многодетные матери, работники здравоохранения и сельского хозяйства.


Вручение госнаград представителям самых разных профессий и сфер имеет символическое значение - каждый гражданин на своем поприще делает вклад в успех общего дела. Главный посыл - президент консолидирует российское общество осознанием совместной ответственности за судьбу Родины.

"В этом зале сейчас – люди разных поколений и разных направлений деятельности, разных сфер. Это мамы, которые воспитывают много детей и которые ставят нас на ноги. Это учителя, ученые, которые создают базу развития. Это педагоги и деятели искусства, которые формируют наше сознание. И все это Россия. В этом мощь, надежность нашей страны. И она тем сильнее – эта мощь – чем эффективнее работают все наши граждане", - сказал президент.

Глава государства вместе со всей страной живет мыслями об участниках спецоперации, каждого из них считает героем вне зависимости от полученных наград.

"Я искренне считаю, что все они герои! Все, кто несет эту тяжелую, ответственную и опасную службу. Они каждую секунду подвергают себя опасности. Я думаю, что подавляющее большинство наших граждан думают об этом. Я думаю об этом постоянно. И мы, безусловно, желаем им успеха", - сказал глава государства.

В свою очередь, награжденные военные признались, что эта всенародная поддержка придает им новые силы для достижения безоговорочной победы.

Президент также вспомнил о тех, кто не смог присутствовать на церемонии награждения, но достоин того, чтобы о нем помнили.

"Конечно, мы не можем сейчас и здесь поздравить всех. То, что происходит здесь, это вещи символического характера, и с нами нет, конечно, тех, которые получают награды, многие из которых еще не получили, но достойны их, нет тех ребят, которые ушли, руководителей, таких как Александр Захарченко - первый руководитель Донецкой Народной Республики", - сказал Путин.


Он подчеркнул, что эти люди никогда не будут забыты.

После торжественной церемонии вручения наград глава государства пообщался с награжденными за бокалом шампанского.

Перечень награжденных высшими государственными наградами можно посмотреть здесь.

# Главные новости
По материалам: uposters.ru

Последние новости

Владимир Путин вручил высшие государственные награды в Кремле
Владимир Путин вручил высшие государственные награды в Кремле
В США призвали бороться с антироссийскими законами на Украине
В США призвали бороться с антироссийскими законами на Украине
Дмитрия Тарасова и его жену высмеяли за роскошную жизнь
Дмитрия Тарасова и его жену высмеяли за роскошную жизнь
Лена Катина обижается и впадает в истерики во время беременности
Лена Катина обижается и впадает в истерики во время беременности
Татьяна Навка пожаловалась на жизнь с пресс-секретарем президента
Татьяна Навка пожаловалась на жизнь с пресс-секретарем президента
Павел Прилучный решил сменить имидж к Новому году и стал похож на знаменитого поэта
Павел Прилучный решил сменить имидж к Новому году и стал похож на
Что необходимо сделать, чтобы визуально удлинить шею
Что необходимо сделать, чтобы визуально удлинить шею
В Братске открыли модельную библиотеку
В Братске открыли модельную библиотеку
Сегодня самый короткий день 2022 года: секреты успеха в зимнее солнцестояние 21 декабря
Сегодня самый короткий день 2022 года: секреты успеха в зимнее
Nespresso закроет фирменные магазины в России
Nespresso закроет фирменные магазины в России
Певице Славе предсказали будущее
Певице Славе предсказали будущее
Пушилин выразил Путину уверенность в восстановлении всей ДНР
Пушилин выразил Путину уверенность в восстановлении всей ДНР

Топ на сегодня

Харви Вайнштейна признали виновным еще в одном изнасиловании
Харви Вайнштейна признали виновным еще в одном изнасиловании
Василиса Володина вынесла вердикт скорпионам в 2023 году
Василиса Володина вынесла вердикт скорпионам в 2023 году
Российские рыболовы смирились с отсутствием отечественных судов
Российские рыболовы смирились с отсутствием отечественных судов
Ирина Салтыкова поругалась со Стасом Пьехой
Ирина Салтыкова поругалась со Стасом Пьехой
Курс доллара превысил 69 рублей
Курс доллара превысил 69 рублей

Еще по теме

Путин наградит выдающихся россиян 27 июня в Кремле 
Владимир Путин наградил военкора Ирину Куксенкову орденом Мужества
Владимир Путин вручил государственные награды призерам Олимпиады
Президент Путин наградил прежнего губернатора Омской области Назарова