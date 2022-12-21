. Владимир Путин вручил высшие государственные награды в Кремле

В Екатерининском зале Кремля президент Владимир Путин вручил высшие государственные награды Российской Федерации.

Всего глава государства вручил 28 орденов, медалей и почетных званий. В числе награжденных – военные, журналисты, многодетные матери, работники здравоохранения и сельского хозяйства.

Вручение госнаград представителям самых разных профессий и сфер имеет символическое значение - каждый гражданин на своем поприще делает вклад в успех общего дела. Главный посыл - президент консолидирует российское общество осознанием совместной ответственности за судьбу Родины.

"В этом зале сейчас – люди разных поколений и разных направлений деятельности, разных сфер. Это мамы, которые воспитывают много детей и которые ставят нас на ноги. Это учителя, ученые, которые создают базу развития. Это педагоги и деятели искусства, которые формируют наше сознание. И все это Россия. В этом мощь, надежность нашей страны. И она тем сильнее – эта мощь – чем эффективнее работают все наши граждане", - сказал президент.

Глава государства вместе со всей страной живет мыслями об участниках спецоперации, каждого из них считает героем вне зависимости от полученных наград.

"Я искренне считаю, что все они герои! Все, кто несет эту тяжелую, ответственную и опасную службу. Они каждую секунду подвергают себя опасности. Я думаю, что подавляющее большинство наших граждан думают об этом. Я думаю об этом постоянно. И мы, безусловно, желаем им успеха", - сказал глава государства.

В свою очередь, награжденные военные признались, что эта всенародная поддержка придает им новые силы для достижения безоговорочной победы.

Президент также вспомнил о тех, кто не смог присутствовать на церемонии награждения, но достоин того, чтобы о нем помнили.

"Конечно, мы не можем сейчас и здесь поздравить всех. То, что происходит здесь, это вещи символического характера, и с нами нет, конечно, тех, которые получают награды, многие из которых еще не получили, но достойны их, нет тех ребят, которые ушли, руководителей, таких как Александр Захарченко - первый руководитель Донецкой Народной Республики", - сказал Путин.

Он подчеркнул, что эти люди никогда не будут забыты.

После торжественной церемонии вручения наград глава государства пообщался с награжденными за бокалом шампанского.

Перечень награжденных высшими государственными наградами можно посмотреть здесь.