. Врач высказался об оголенной груди Ольги Бузовой
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Врач высказался об оголенной груди Ольги Бузовой

Врач высказался об оголенной груди Ольги Бузовой
Оголенная грудь ведущей и певицы Ольги Бузовой вызвала подозрения. В СМИ продолжают обсуждать вчерашнее появление Ольги Бузовой в платье с пикантными вырезами на груди. Ведущая пришла в откровенном виде на вручение премии Fashion TV. Кожаный наряд оголил не только бюст телезвезды, но и странную полоску, напоминающую шрам от пластической операции. Фанаты предположили, что след на груди Бузовой свидетельствует на проведенной ранее маммопластики. Много лет назад ведущая обмолвилась в интервью, что мечтает лечь под нож хирурга и исправить недостатки внешности. Пластический хирург  Филипп Выступец внимательно изучил подозрительную отметину на теле Бузовой. По мнению врача, речь всё же идёт не о последствиях хирургического вмешательства. Он считает, что телезвезду подвёл слишком тесный наряд.
«Потому что ее платье — специфическое. Ее ремешок, который находится на верхнем склоне и на середине груди, просто немножко давит на грудь и, соответственно, выдавливает нижний склон груди»,— цитирует хирурга «Пятый канал». Кстати, пока Бузова размышляет, нужна ли ей «новая грудь», в российском шоу-бизнесе набирает обороты тренд на естественность. Недавно от имплантов отказалась Дана Борисова, последовавшая примеру Ирины Дубцовой и Леры Кудрявцевой.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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