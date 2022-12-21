. Всемирный банк выделит Украине 100 млн евро под гарантии Испании

Всемирный банк выделит Украине сто миллионов евро на обеспечение медицинских услуг в стране под гарантии Испании. Об этом со ссылкой на пресс-релиз правительства королевства сообщает ТАСС.

Прежде в финансовой организации не выделяли подобную поддержку Киеву.

«Всемирный банк объявил о первом пакете помощи Украине на сумму сто миллионов евро под гарантии Испании в рамках проекта «Улучшение здоровья и спасение жизни», — говорится в коммюнике. — Финансовая поддержка Испании позволит запустить первую из трех программ помощи Украине, одобренных Всемирным банком.

Ожидается, что деньги пойдут на восстановление и улучшение доступа к медицинским услугам на территории страны.

Между тем, как писала «Парламентская газета», президент США Джо Байден заявил, что в стране не пойдут на отправку войск на Украину для участия в боестолкновениях с Вооруженными силами РФ напрямую «ни завтра, ни в следующем месяце, ни в следующем году». Политик подчеркнул, что позиция Вашингтона в этом отношении остается неизменной.

Ранее стало известно, что Соединенные Штаты объявили о выделении нового пакета оборонной помощи Киеву в размере 275 миллионов долларов. Представитель Белого дома Джон Кирби рассказал, что в этот раз в США сделали акцент на предоставлении Украине новых возможностей для укрепления обороны, в том числе от атак беспилотников.