. Всемирный банк выделит Украине 100 млн евро под гарантии Испании
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Всемирный банк выделит Украине 100 млн евро под гарантии Испании

Всемирный банк выделит Украине 100 млн евро под гарантии Испании

Всемирный банк выделит Украине сто миллионов евро на обеспечение медицинских услуг в стране под гарантии Испании. Об этом со ссылкой на пресс-релиз правительства королевства сообщает ТАСС.

Прежде в финансовой организации не выделяли подобную поддержку Киеву.

«Всемирный банк объявил о первом пакете помощи Украине на сумму сто миллионов евро под гарантии Испании в рамках проекта «Улучшение здоровья и спасение жизни», — говорится в коммюнике. — Финансовая поддержка Испании позволит запустить первую из трех программ помощи Украине, одобренных Всемирным банком.

Ожидается, что деньги пойдут на восстановление и улучшение доступа к медицинским услугам на территории страны.

Между тем, как писала «Парламентская газета», президент США Джо Байден заявил, что в стране не пойдут на отправку войск на Украину для участия в боестолкновениях с Вооруженными силами РФ напрямую «ни завтра, ни в следующем месяце, ни в следующем году». Политик подчеркнул, что позиция Вашингтона в этом отношении остается неизменной.

Ранее стало известно, что Соединенные Штаты объявили о выделении нового пакета оборонной помощи Киеву в размере 275 миллионов долларов. Представитель Белого дома Джон Кирби рассказал, что в этот раз в США сделали акцент на предоставлении Украине новых возможностей для укрепления обороны, в том числе от атак беспилотников. 

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По материалам: pnp.ru

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