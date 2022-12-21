. Выбираем подарки к Новому 2023 году: какие можно, а какие категорически нельзя дарить
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Выбираем подарки к Новому 2023 году: какие можно, а какие категорически нельзя дарить

Выбираем подарки к Новому 2023 году: какие можно, а какие категорически нельзя дарить

Приближаются новогодние праздники и пора задуматься о подарках для близких и друзей. Наступающий 2023 год Кролика диктует свои правила. Поэтому важно знать, какие подарки придутся по душе символу наступающего года, а какие могут обидеть и вы лишитесь его покровительства.

От каких подарков лучше отказаться в 2023 году

Кролик — ласковое и доброжелательное животное, с теплотой относящееся к людям, поэтому список подарков, которые по-настоящему могут его обидеть, не такой уж большой.

Несмотря на то, что этот зверек любит все естественное, натуральное, природное, он будет очень огорчен подарку из натурального меха. Поэтому их следует категорически исключить накануне 2023 года.


Нежелательно дарить косметику и парфюмерию, так как Кролик весьма чувствителен к резким искусственным запахам, он не оценит такой подарок по достоинству.

Желательно отказаться от подарков, символизирующих огонь (светильники, свечи, предметы оранжевого и красного цвета), поскольку водная стихия символа года несовместима со стихией огня.

Зеркала, часы, полотенца и одежда тоже не лучшие подарки на Новый год, от них следует отказаться.

Какой подарок следует предпочесть в год Кролика

Чтобы задобрить Черного Водяного Кролика и рассчитывать на его покровительство в 2023 году, нужно постараться выбирать подарки, которые придутся ему по душе. Но важно также не забывать о предпочтениях одариваемых.

К примеру, считается, что Кролик — это олицетворение домашнего уюта, поэтому в его год можно дарить домашних животных — кошечек, хомячков, собачек. Но в этом случае нужно быть абсолютно уверенным, что такой подарок будет желанным для одариваемого. Вряд ли человек, равнодушно относящийся к животным, будет рад такой свалившейся на него обузе, да и животное в семье, где его не любят, не будет чувствовать себя комфортно.


Лучше подумайте о практичных и полезных подарках в виде посуды или бытовой техники. Можно подарить красивую вазу для цветов или картину с изображением моря, ручья, реки, так как Кролик благосклонен к стихии Воды.

Если возникнут затруднения с подарком, можно смело преподнести деньги — в год Кролика такой презент не возбраняется.

# Общество
По материалам: rsute

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