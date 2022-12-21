. Выпрямление Пизанской башни

Международный комитет, созданный для наблюдения за стабильностью знаменитой Пизанской башни, обнаружил, что за 21 год, прошедший со времени масштабных работ по предотвращению ее падения, отклонение башни от вертикали уменьшилось на четыре сантиметра. Этот показатель значительно лучше, чем планировалось участниками проекта в 2001 году.

Профессор геотехники Пизанского университета Нунцианте Скуэлья, который сотрудничает с группой мониторинга, говорит, что наклон уменьшился благодаря работам по стабилизации, а ежегодные колебания его составляют теперь в среднем полмиллиметра, так что в целом устойчивость колокольни оценивается значительно лучше, чем ожидалось.

Строительство колокольни Дуомо в Пизе началось в 1173 году, и мягкая сырая почва на месте стройки с самого начала предвещала катастрофу. Здание выросло всего лишь до третьего этажа, когда крен стал отчетливым. Работа была прервана войной в 1178 году, и когда она возобновилась в 1272 году, почва несколько стабилизировалась. Строители добавили еще четыре этажа и колокольню, скорректировав пропорции, чтобы компенсировать наклон, сделав одну сторону этажей выше другой. С тех пор отклонение Пизанской башни от вертикали неизменно возрастало со скоростью около миллиметра в год, несмотря на все попытки исправить ее положение.

17 марта 1989 года в городе Павия внезапно рухнула средневековая башня высотой 72 метра. В результате обрушения четыре человека погибли и пятнадцать получили ранения. Под впечатлением от этого события итальянское правительство 7 января 1990 года закрыло Пизанскую башню из-за опасений, что популярному туристическому объекту также может грозить обрушение.

На тот момент наклон башни составлял 5,5 градусов, и риск ее падения считался высоким. Всех, кто жил в многоквартирных домах, которые могли оказаться на пути падения, эвакуировали, а башню обернули стальным поясом, обтянули тросом и прикрепили к свинцовому противовесу. Пока башня удерживалась в устойчивом положении, из-под северной (высокой) стороны башни постепенно было удалено 70 тонн грунта. Расчеты показывали, что в результате этого башня слегка осядет и стабилизируется. Предположения оказались верными. Наклон башни уменьшился до 3,99 градуса. Ситуация улучшилась настолько, что оказалось возможным убрать дополнительные опоры и свинцовые противовесы, а декабре 2001 года на Пизанскую башню снова начали пускать туристов.