. WB Games подтвердили наличие русской локализации в Hogwarts Legacy на Xbox





Одна из самых ожидаемых игр начала будущего года, приключение Hogwarts Legacy, получит русскую локализацию. Ранее об этом было известно со страницы в Steam, но там зачастую бывают ошибки, особенно для игр по предзаказу. Теперь же есть официальное подтверждение от издательства WB Games, которое сообщило изданию «Чемпионат», что игра получит русский язык на старте.

Издательство WB Games заявило, что на Xbox и PC игра будет доступна с русской локализацией (в формате субтитров) в версиях проекта по всему миру. На Playstation русский перевод будет доступен в Европе, Австралии и Новой Зеландии, а в версиях игры для США, Азии и Японии локализации на русский не будет.

При этом, купить в российской версии Microsoft Store или других цифровых магазинах Hogwarts Legacy не получится, но игру можно приобрести в другом регионе. Релиз Hogwarts Legacy назначен на 10 февраля 2023 года для Xbox Series X | S, Playstation 5 и PC. Версии для Xbox One и Playstation 4 выйдет в апреле.

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