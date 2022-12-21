. Жена Дмитрия Тарасова рассказала о его изменах

Ходят слухи что Дмитрий Тарасов регулярно изменяет жене. Анастасия Костенко высказалась о непрекращающемся потоке слухов об изменах её мужа. Уже много раз СМИ пытались «развести» модель с Дмитрием Тарасовым, но каждый раз информация о проблемах в браке не подтверждалась. За четыре года семейной жизни Костенко успела привыкнуть к обсуждениям слухов о неверности любимого. Модель вспоминает, что раньше её ранили разговоры о «похождениях» супруга. Ей было искренне жаль тех, кто вместо самореализации занимался копанием в чужом грязном белье. Однако, поработав с психологом, она научилась спокойно реагировать на сплетни. Костенко осознала, что подобные обсуждения являются признаком того, что она интересна людям. «Это их выбор и им за это нести ответственность. Балаболы есть и будут. Без них жизнь скучна, надо же бульвары тешить», — говорит Анастасия.Ранее Костенко рассказывала, что обратилась за помощью к психологу после продолжительной послеродовой депрессии. Звезда Сети хандрила на протяжении девяти месяцев, прежде чем решилась заняться психоанализом. Работа в этом направлении принесла свои плоды. «Сейчас уже хожу к нему не часто. Я счастлива и в гармонии», — говорит Анастасия. Накануне, кстати, стало известно о реальном, а не выдуманном сплетниками звездном разводе. Как выяснилось, актер Ярослав Бойко расстался с женой после 23 лет семейной жизни.