. Жена Павла Прилучного вышла в свет в черном костюме с рубашкой-балахоном, подогрев слухи о беременности
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Жена Павла Прилучного вышла в свет в черном костюме с рубашкой-балахоном, подогрев слухи о беременности

Жена Павла Прилучного вышла в свет в черном костюме с рубашкой-балахоном, подогрев слухи о беременности
Молодая супруга актера Павла Прилучного пришла на празднование 20-летия журнала Hello! в свободном наряде на фоне слухов о беременности. Павел Прилучный уже давно стал популярным актером. Он снялся во многих сериалах и фильмах. Примечательно, что долгое время артист был в браке с Агатой Муцениеце. Однако после расставания на два года он взял паузу и ничего не говорил о личной жизни. Поэтому его бурный роман и скорая свадьба в 2022 году многих удивили. В мае Прилучный тайно женился на Зепюр Брутян. Они сыграли пышную свадьбу в конце лета. Примечательно, что теперь ходят слухи о беременности молодой актрисы. Отметим, что у звезды «Мажора» есть сын и дочка от первого брака. Пока пара молчит о том, будет ли у них ребенок. Однако избранница Павла теперь носит только наряды свободного кроя. На этот раз Брутян появилась на праздновании 20-летия журнала Hello!. Она облачилась в черный костюм с брюками клеш и рубашкой оверсайз. Муж оделся с ней в одной гамме.
Пара обнималась на ковровой дорожке. Однако Павел не прикасался к животу супруги. Своим нарядом Брутян снова лишь подогрела слухи о беременности. Ранее она предпочитала подчеркивать свои достоинства. Но пока поклонникам лишь остается ждать, когда пара объявит о скором пополнении или опровергнет сплетни.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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