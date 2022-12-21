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Жители Усть-Илимска обратились к главе СК с просьбой не допустить закрытия трамвайных перевозок

Жители Усть-Илимска обратились к главе СК с просьбой не допустить закрытия трамвайных перевозок

Жители Усть-Илимска записали обращение к председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину. Они просят не допустить закрытия трамвайных перевозок в городе.

«На днях нам объявили о преступных планах закрыть и разрушить наш скоростной трамвай. Сейчас уже стали разрушать трамвайное депо. Усть-Илимский трамвай много десятков лет служил нашему городу, городу трех комсомольских строек, как самый экологичный, дешевый, комфортный, быстрый и доступный вид транспорта», — говорится в обращении жителей.

Устьилимцы отмечают, что трамваями пользуются пенсионеры, дачники, работники лесопромышленного комплекса. По словам жителей, они неоднократно обращались в администрацию города с просьбой сохранить трамваи, однако получили ответ, что транспорт принадлежит частному лицу.

«Разрушение трамвайной линии — это преступление против нашего города, нарушение конституционных прав граждан, это настоящая катастрофа для всего Усть-Илимска! Александр Иванович, город Усть-Илимск просит вас и Следственный комитет срочно вмешаться и не допустить закрытия нашего трамвая, а разрушителей трамвая просим привлечь к ответственности», — говорят жители Усть-Илимска.

Собственником трамвайной линии в Усть-Илимске является группа «Илим». Транспорт много лет использовали для доставки работников Усть-Илимского лесопромышленного комплекса на предприятие. В группе «Илим» журналисту IRK.ru рассказали, что предприятие меняет схему доставки сотрудников. Для этого компания закупила 42 новых автобуса мирового производителя.

«Трамвай — это неэффективно, небезопасно, поэтому принято решение изменить схему доставки сотрудников. Наши работники с радостью приняли информацию о том, что возить их будут на комфортных автобусах», — прокомментировали в пресс-службе группы «Илим».

Протяженность трамвайной линии — 30 километров, трамвай ходит только по одному маршруту — от 9-го микрорайона Усть-Илимска до промплощадки. Часть линии проходит по тайге. 22 декабря, по данным телеграм-канала «Иркутский транспорт», трамвай выполнит свой последний рейс. Сообщается, что с 1 января начнется демонтаж трамвайной инфраструктуры Усть-Илимска.


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По материалам: irk

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