. 16-летнюю дочь Юлии Началовой поддержал на концерте ее отец со своей семьей
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16-летнюю дочь Юлии Началовой поддержал на концерте ее отец со своей семьей

16-летнюю дочь Юлии Началовой поддержал на концерте ее отец со своей семьей
Дочь певицы Юлии Началовой, Вера Алдонина выступила на концерте, на котором присутствовали ее отец со своими детьми от второго брака. Вера Алдонина после смерти мамы, известной певицы Юлии Началовой, живет с ее родителями. Но 16-летняя девушка часто видится с папой, Евгением Алдониным и очень дружна с его женой Ольгой, своей мачехой. А сын и дочь Евгения и Ольги Алдониных обожают Верочку. Накануне Евгений Алдонин с женой и детьми побывал на концерте, где выступала Верочка. А после все вместе провели время.
В микроблоге Ольга Алдонина поделилась видео, которым запечатлела, как Верочка играет с братом Темой и сестрой Анжеликой. Малыши не отлипают от старшей красавицы-сестры. Анжелику Вера взяла на руки и покружила, а подбежавшего к ней Тему чмокнула в макушку.
«Обожаю Верочку. Дети счастливы», — подписала кадры Ольга Алдонина. Напомним, дочери покойной Юлии Началовой, Вере, первого декабря исполнилось шестнадцать лет. Свой день рождения она провела с семьей папы.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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