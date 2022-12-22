. 17 эксцентричных названий заведений и магазинов, которые были придуманы истинными гуру нейминга

Оригинальное название для заведения или магазина — гарантия его успеха в будущем. Запоминающаяся вывеска должна будоражить и оставлять яркие впечатления (кстати, далеко не всегда они должны быть исключительно положительными). Чтобы добиться отклика у потенциальной аудитории, иногда приходится идти на значительные риски. Креативщики прибегают к оригинальному неймингу, который может включать в себя дико смешные названия, формулировки и необычную игру слов.

В большинстве случаев такие эксперименты проходят успешно. Однако некоторые варианты получаются довольно шокирующими. Невозможно пройти мимо заведений с подобными названиями и при этом не рассмеяться вслух (а позже не рассказать о них другу или соседу). Предлагаем вам взглянуть именно на такие примеры. Приятного просмотра!

Ты куда?

Томские грузчики знают толк в креативных названиях

Том Груз — Миссия перевозима. А за рулём должен быть однозначно перевозчик номер один, которому меньше 5 звёзд ставить опасно для жизни, банально закатает до смерти.

Теперь для них есть отдельное заведение

Самсы не желаете ли?

Самса Гэлэкси.

И не выделывайся

Нужно подкрепиться? Заходите!

Пример незабываемого нейминга

Добрые булки Дмитрия — главные специалисты в борьбе со злом, несправедливостью, а также голодом.

Добрая стоматология

Вариант названия, который поможет меньше отпугивать клиентов. Стоматоша ведь звучит значительно мягче, приятнее и как-то добрее что ли.

Душу и тело излечит

Агрессивный нейминг на грани

Ричард Гир заценил бы

Вот это поворот

Заведение для любителей экзотики и нетипичных вкусов. Главное, что не выдержали никакой интриги. Сразу раскрыли посетителям свои кулинарные хитрости. Шутка, конечно же. Наверняка случились какие-то неточности с переводом. Однако внимание приковывает так, что глаз не оторвать.

Тут явно потрудились креативщики

Все вопросы решим завтра, Кать

Как корабль назовёшь…

Грумеры разошлись не на шутку

Побалуйте свою собачку отменным массажем и педикюром. Она наверняка скажет вам спасибо!

Отличное место, чтобы помыть машину и вдоволь посмеяться

Здесь вы можете посмотреть забавные примеры, когда вывески и различные надписи читались совсем не так, как изначально задумывали авторы.