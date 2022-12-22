. 17 преуморительных примеров, когда нейросеть допустила странные ошибки, превращая людей и животных в аниме
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17 преуморительных примеров, когда нейросеть допустила странные ошибки, превращая людей и животных в аниме

17 преуморительных примеров, когда нейросеть допустила странные ошибки, превращая людей и животных в аниме

Дождались! Теперь искусственный интеллект добрался и до ТикТока. Последние несколько недель в сервисе набирают популярность видео, на которых люди тестируют аниме-нейросеть. Она превращает фотографии пользователей в стилизованные изображения. Благодаря этому люди могут посмотреть, как бы они выглядели, если бы превратились в мультипликационных героев.

При желании фильтр может преобразить что угодно. Ему не составит сложности сделать из неживого предмета прекрасную девушку, а из славной альпака грозного льва. Собрали для вас несколько наиболее смешных примеров.

Она на самом деле очень добрая

Доброта спряталась где-то в глубине души.

Почти идеальное сходство

Вместо прекрасной принцессы дерзкий хулиган

А ребёнок-то где?

Тот самый момент, когда ты являешься продолжением своего кота

Нейросеть не смогла понять, кто перед ней — девушка или собака

Превратились в прекрасных девиц и потеряли третьего

Когда друг не друг, а так… лампа в углу.


Он просто буквально слился с интерьером.


Третий больше всех похож на себя.

Хотел пресс, а получил шикарную шевелюру

Кот на самом деле воин в душе

Рука превратилась в девушку на отдыхе

Неожиданный поворт

У одноклассника свои секреты.

Оказывается, у нейросети всё в порядке с фантазией

Кот превратился в стакан и какой-то пакет

Милашка

Истинный хищник

Чтобы стать героем аниме, нужно найти фильтр «AI Manga», выбрать значок камеры и активировать его во время съёмки, нажав на экран.

Фильтр превращает блюда в цветы

А также в прекрасных девушек

Пюре — крашиха по факту.

Здесь вы можете посмотреть, как нейросеть преобразила героев фильмов о Гарри Поттере, которые оказались в одном из популярных произведений Стивена Кинга.

# Интересное
По материалам: twizz

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