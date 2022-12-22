17 преуморительных примеров, когда нейросеть допустила странные ошибки, превращая людей и животных в аниме
Дождались! Теперь искусственный интеллект добрался и до ТикТока. Последние несколько недель в сервисе набирают популярность видео, на которых люди тестируют аниме-нейросеть. Она превращает фотографии пользователей в стилизованные изображения. Благодаря этому люди могут посмотреть, как бы они выглядели, если бы превратились в мультипликационных героев.
При желании фильтр может преобразить что угодно. Ему не составит сложности сделать из неживого предмета прекрасную девушку, а из славной альпака грозного льва. Собрали для вас несколько наиболее смешных примеров.
Она на самом деле очень добрая
Доброта спряталась где-то в глубине души.
Почти идеальное сходство
Вместо прекрасной принцессы дерзкий хулиган
А ребёнок-то где?
Тот самый момент, когда ты являешься продолжением своего кота
Нейросеть не смогла понять, кто перед ней — девушка или собака
Превратились в прекрасных девиц и потеряли третьего
Когда друг не друг, а так… лампа в углу.
Он просто буквально слился с интерьером.
Третий больше всех похож на себя.
Хотел пресс, а получил шикарную шевелюру
Кот на самом деле воин в душе
Рука превратилась в девушку на отдыхе
Неожиданный поворт
У одноклассника свои секреты.
Оказывается, у нейросети всё в порядке с фантазией
Кот превратился в стакан и какой-то пакет
Милашка
Истинный хищник
Чтобы стать героем аниме, нужно найти фильтр «AI Manga», выбрать значок камеры и активировать его во время съёмки, нажав на экран.
Фильтр превращает блюда в цветы
А также в прекрасных девушек
Пюре — крашиха по факту.
Здесь вы можете посмотреть, как нейросеть преобразила героев фильмов о Гарри Поттере, которые оказались в одном из популярных произведений Стивена Кинга.