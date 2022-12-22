. Александр Ведерников подарил школьнику из Черемховского района прибор для выжигания по дереву

Председатель Заксобрания Иркутской области Александр Ведерников подарил школьнику из деревни Жмурова Черемховского района прибор для выжигания по дереву в рамках акции «Елка желаний». Роман Звягинцев учится этому искусству в школе на уроках технологии.

Родители поддерживают увлечение мальчика. Ему купили прибор для выжигания, но он сломался. Тогда Роман решил написать в оргкомитет «Елки желаний». Спикер областного парламента подарил школьнику современный прибор и набор досок для выжигания. Александр Ведерников опробовал оборудование вместе со школьником и рассказал, что сам занимался выжиганием в детстве.

В региональное отделение «Единой России» поступило более 30 писем от детей. Они просят о синтезаторе, путешествии на Байкал, трюковом самокате и многом другом. Акция «Ёлка желаний» ежегодно проходит по всей стране. Стать ее участниками могут дети и пожилые люди, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации. Исполнить их мечты может любой желающий.