. Александр Ведерников подарил школьнику из Черемховского района прибор для выжигания по дереву
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Александр Ведерников подарил школьнику из Черемховского района прибор для выжигания по дереву

Александр Ведерников подарил школьнику из Черемховского района прибор для выжигания по дереву

Председатель Заксобрания Иркутской области Александр Ведерников подарил школьнику из деревни Жмурова Черемховского района прибор для выжигания по дереву в рамках акции «Елка желаний». Роман Звягинцев учится этому искусству в школе на уроках технологии.

Родители поддерживают увлечение мальчика. Ему купили прибор для выжигания, но он сломался. Тогда Роман решил написать в оргкомитет «Елки желаний». Спикер областного парламента подарил школьнику современный прибор и набор досок для выжигания. Александр Ведерников опробовал оборудование вместе со школьником и рассказал, что сам занимался выжиганием в детстве.

В региональное отделение «Единой России» поступило более 30 писем от детей. Они просят о синтезаторе, путешествии на Байкал, трюковом самокате и многом другом. Акция «Ёлка желаний» ежегодно проходит по всей стране. Стать ее участниками могут дети и пожилые люди, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации. Исполнить их мечты может любой желающий.

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По материалам: irk

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Александр Ведерников подарил школьнику из Черемховского района прибор для выжигания по дереву
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