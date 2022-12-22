. Алена Шишкова сорвалась на шоу «Наследники и самозванцы»
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Алена Шишкова сорвалась на шоу «Наследники и самозванцы»

Алена Шишкова сорвалась на шоу «Наследники и самозванцы»
Модель Алена Шишкова не смогла выдержать напряженные съемки. В эту субботу зрители увидят новые серии реалити «Наследники и самозванцы». Напряжение в проекте с каждым выпуском только накаляется. У Алены Шишковой и вовсе случился нервный срыв. Шоу создано в жанре детектива, поэтому участникам приходится полагаться только на собственную интуицию. Любой может оказаться самозванцем и помешать заветной победе. Съемки на проекте с каждым днем становятся напряженнее. В свежих сериях нервы окончательно сдали у Алены Шишковой. «Я очень хочу домой к дочке, — говорила модель, утирая слезы. — Лисенок заболела и мне морально тяжело быть с ней на связи просто по телефону. Сложно ребенку объяснить, почему я не рядом. Вообще я не конфликтный человек, мне очень тяжело. Я могла бы здесь и прыгать, и бегать, и делать все что угодно. Я старалась, как только могла, но здесь люди начинают переходить на личные претензии. Мы сегодня это увидели, когда ушел Дава».
30-летнюю блондинку пришлось успокаивать Ляйсан Утяшевой. В разговоре с ведущей проекта ТВ-3 Алена призналась, что соскучилась не только по ребенку, но и привычному образу жизни. «Я хочу просто уйти домой и сделать массаж. Я устала от косметики. Серьезно. В жизни вообще не крашусь, а здесь с утра до вечера! Хочу сделать маску и спать с ней сутки. Накрыло? Да», — рыдала Алена. По словам экс-невесты Тимати, она переоценила свои силы, отправившись на проект. Напомним, что блондинка и в прошлых выпусках не могла сдержать эмоций, когда проходила текст на полиграфе. Шишковой было морально тяжело читать текст, в котором говорилось будто она бесполезна.  «Я настолько ранимый человек, что меня пальцем тронь — мне уже больно. Пыталась сосредоточиться на фразе «меня считают», а не «я сама». Я сказала все абсолютно от души», — говорила она.  
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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