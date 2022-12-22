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Алла Пугачева должна быть слугой до конца

Алла Пугачева должна быть слугой до конца
Ненашева высказалась о демарше певицы Аллы Пугачевой. Исполнительница песни «Я люблю тебя, Россия» Галина Ненашева кинула камень в сторону Аллы Пугачевой. 81-летняя певица Галина Ненашева высказалась о своей именитой коллеге Алле Пугачевой. Галина Ненашева призналась, что ей не все нравилось в поведении Примадонны и раньше, а события последнего времени доказывают, что знаменитость всегда относилась к поклонникам с неким апломбом.
«Когда ее первый раз увидела — она мне очень понравилась. Потом мне не все стало нравиться в ее поведении, но дружбы как таковой у нас не было, она меня никуда не приглашала. В общем, я к ней с большой симпатией относилась, а сейчас, после того, что она говорила, я разочаровалась. Она не имела права себя так вести. Ты стала любимицей публики — дорожи этим! Не надо из себя что-то выделывать. Я этого не понимаю… Когда ты популярен, то должен быть более снисходителен. Ты служишь народу, он тебя принял, значит, служи до последнего», — высказалась исполнительница «Я люблю тебя, Россия» Галина Ненашева в «Легенды» на RTVI. Напомним, уехавшая в Израиль Алла Пугачева на днях позволила себе грубые высказывания в адрес оставшихся в России поклонников. Людей, несогласных с ее позицией, Примадонна назвала «жалкими продажными тварями, лицемерами и лжецами».
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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