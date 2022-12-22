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Алла Пугачева в панике в эмиграции

Алла Пугачева в панике в эмиграции
Певица Алла Пугачева не радуется жизни за рубежом. Жизнь в эмиграции отрезвила певицу и показала, кто есть кто. Алла Пугачева уехала жить в Израиль, получила гражданство и не помышляет о возвращении. Однако жизнь в эмиграции оказалась не такой, как она ожидала. Никто ее назад не зовет, поклонники разочаровались и отвернулись, все меньше людей пытаются как-то ее оправдать. И вот уже Примадонна на чужбине взвыла, увидев реальность. А реальность такова: даже протеже Примадонны, даже ее бывший муж Филипп Киркоров уже не вспоминают Пугачеву. Об этом поведал бывший стилист певицы Джордж Ровалс.
«Алла переживает, что никто не спрашивает, как она, где она, что она. Она на панике из-за этого. Даже коллеги ей не звонят. Киркоров и другие так называемые звезды раньше ее в одно место целовали, а сейчас отвернулись и боятся о ней слово сказать. Они думают, что они лидерами стали в ее отсутствие», — объяснил «Царьграду» Ровалс. Сам парикмахер считает, что Пугачева как была первой в стране, так ею и остается. А вот многие селебрити уверены в другом: мол, Алла не давала талантам пробиться на ТВ и эстраду долгие годы, теперь-то справедливость должна восторжествовать.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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