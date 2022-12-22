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Анжелику Варум нашли в России

Анжелику Варум нашли в России
Фанаты потеряли Анжелику Варум после слухов о разводе. Установлено точное местонахождение певицы. С весны поклонники ищут Анжелику Варум — потерявшаяся со всех радаров певица давно не выходит на связь. Многие посчитали, что она — в числе покинувших страну, успели заклеймить. Другие — что звезда разводится с мужем Леонидом Агутиным, ей не до публичности.
Однако накануне вскрылось местонахождение артистки. Оказалось, что она никуда из страны не уехала, а продолжает работать. Ее увидели в компании продюсера Бориса Рубиновского в Иваново — там у певицы был концерт. Рубиновский запостил в своем микроблоге селфи с Варум и поблагодарил за концерт, прогулку по Иваново, теплое общение. Анжелика выглядела счастливой и цветущей. А вот что насчет развода с Агутиным, пока неизвестно — ни он, ни она слух не прокомментировали.  
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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