. Анжелику Варум нашли в России

Фанаты потеряли Анжелику Варум после слухов о разводе. Установлено точное местонахождение певицы. С весны поклонники ищут Анжелику Варум — потерявшаяся со всех радаров певица давно не выходит на связь. Многие посчитали, что она — в числе покинувших страну, успели заклеймить. Другие — что звезда разводится с мужем Леонидом Агутиным, ей не до публичности.Однако накануне вскрылось местонахождение артистки. Оказалось, что она никуда из страны не уехала, а продолжает работать. Ее увидели в компании продюсера Бориса Рубиновского в Иваново — там у певицы был концерт. Рубиновский запостил в своем микроблоге селфи с Варум и поблагодарил за концерт, прогулку по Иваново, теплое общение. Анжелика выглядела счастливой и цветущей. А вот что насчет развода с Агутиным, пока неизвестно — ни он, ни она слух не прокомментировали.