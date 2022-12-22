. Автомобили и квадрокоптеры для лесных патрулей закупили в Иркутской области

Министерство лесного комплекса Иркутской области закупило шесть новых автомобилей повышенной проходимости ГАЗ Садко Next и 12 аппаратно-программных комплексов «Лесохранитель». Технику и оборудование приобрели за счет средств федерального бюджета на сумму 37 миллионов рублей, сэкономленных при электронных торгах в 2022 году, сообщает пресс-служба правительства региона.

Три автомобиля ГАЗ Садко Next уже поступили в Иркутск, до 26 декабря получат еще три. Технику сразу направят на патрулирование в лесничества региона.

Ведется приемка аппаратно-программных комплексов «Лесохранитель» модуля «Финист». Модуль работает на смартфоне или планшете, состыкован с квадрокоптером и с системой «Лесохранитель». В мобильном приложении можно определять пути подъезда к пожару, площадь и кромку пожара, склеивать ортофотопланы, привязывать данные об обследовании к событию. С помощью оборудования планируют устанавливать нарушения лесного законодательства при патрулировании лесов зимой, в пожароопасный сезон – для мониторинга лесопожарной обстановки.