. Автомобили и квадрокоптеры для лесных патрулей закупили в Иркутской области
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Автомобили и квадрокоптеры для лесных патрулей закупили в Иркутской области

Автомобили и квадрокоптеры для лесных патрулей закупили в Иркутской области

Министерство лесного комплекса Иркутской области закупило шесть новых автомобилей повышенной проходимости ГАЗ Садко Next и 12 аппаратно-программных комплексов «Лесохранитель». Технику и оборудование приобрели за счет средств федерального бюджета на сумму 37 миллионов рублей, сэкономленных при электронных торгах в 2022 году, сообщает пресс-служба правительства региона.

Три автомобиля ГАЗ Садко Next уже поступили в Иркутск, до 26 декабря получат еще три. Технику сразу направят на патрулирование в лесничества региона.

Ведется приемка аппаратно-программных комплексов «Лесохранитель» модуля «Финист». Модуль работает на смартфоне или планшете, состыкован с квадрокоптером и с системой «Лесохранитель». В мобильном приложении можно определять пути подъезда к пожару, площадь и кромку пожара, склеивать ортофотопланы, привязывать данные об обследовании к событию. С помощью оборудования планируют устанавливать нарушения лесного законодательства при патрулировании лесов зимой, в пожароопасный сезон – для мониторинга лесопожарной обстановки.

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По материалам: irk

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