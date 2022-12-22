. Байден не увидел признаков раскола Запада из-за Украины

Байден заявил, что не видит признаков раскола среди Запада по вопросу поддержки Украины

Президент США Джо Байден в ходе совместной пресс-конференции с украинским лидером Владимиром Зеленским заявил, что не видит признаков раскола среди стран Запада в вопросе поддержки Украины. Трансляция велась на YouTube-канале Белого дома.

«Я совершенно не беспокоюсь по поводу сохранения единства союза. <...> Я никогда не видел, чтобы НАТО или Евросоюз были более едины по поводу чего-либо. Я не вижу признаков каких-либо изменений», — сказал американский президент.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что глава Украины Владимир Зеленский открыт к диалогу о мире с Россией.

Зеленский прибыл в США в среду, 21 декабря. Он заявил, что его визит стал возможен благодаря восстановлению контроля над ситуацией на Украине с использованием западной военной помощи.