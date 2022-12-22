. Бибер захотел продать права на свою музыку за сотни миллионов долларов
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Бибер захотел продать права на свою музыку за сотни миллионов долларов

Бибер захотел продать права на свою музыку за сотни миллионов долларовWSJ: певец Джастин Бибер захотел продать права на свою музыку за $200 млн

Канадский певец Джастин Бибер захотел продать права на свою музыку за 200 миллионов долларов. Об этом пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По данным издания, артист собирается продать права компании Hipgnosis Songs Capital. Отмечается, что потенциальная сделка включает каталог изданной и записанной музыки.

В случае заключения договора это будет крупнейшая для компании сделка по приобретению прав на музыку, уточнили источники.

Ранее Джастин Бибер обругал шведский бренд H&M за кражу его фото для новой коллекции одежды и аксессуаров. Так, на сайте марки появился снимок, на котором модель позирует в платье-футболке с изображением артиста. Также H&M представил сумку-шопер с подобным принтом.

# Шоу-бизнес
По материалам: lenta.ru

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