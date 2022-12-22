. Бокал какого шампанского поднять в Новый год? Попробуйте игристое вино «Лыхны»! Отзывы покупателей о винах из Абхазии

Невозможно представить себе встречу Нового года без бокала искрящегося напитка. На полках магазинов можно найти не один десяток марок шампанского из Франции и игристых вин со всей Европы, но что, если немножко поэкспериментировать? Например, заменить их игристым вином из близкой нам Абхазии? В ряду игристых вин средней ценовой категории советуем обратить внимание на продукцию завода «Вина и воды Абхазии». Благодаря тонкому аромату и приятному вкусу игристые вина «Лыхны», по отзывам, служат идеальным сопровождением традиционных блюд новогоднего стола.

Игристое вино из Абхазии

В Абхазии главный напиток Нового года — полусладкое игристое вино легендарного Сухумского винного завода. Одно из старейших предприятий страны основано в 1924 году и уже совсем скоро будет праздновать столетний юбилей. Завод «Вина и воды Абхазии» хорошо известен российскому потребителю по тихим винам, марки «Псоу», «Букет Абхазии» и «Лыхны».

Игристые вина в ассортименте компании появилось только в 2010 году, когда на предприятии заработал новый цех, специально оборудованный для их производства. Сухумский завод выпускает игристые вина резервуарным способом. Белые сорта изготавливаются из винограда «шардоне» и «уни блан». Собственные виноградники завода занимают площадь более 600 га, и посадки постоянно расширяются. Саженцы привозят из Европы и высаживают в верхней полосе предгорий, где они отлично приживаются благодаря богатой известняком почве.

Как производят абхазские игристые вина

Цех для производства игристых вин оснащен современным итальянским оборудованием. Напиток созревает в огромных резервуарах, акратофорах: процесс занимает до полутора месяцев и делится на два этапа.

На первом этапе благодаря деятельности привозных дрожжей вино бродит в герметично закрытом акратофоре. Выделяющийся при брожении углекислый газ растворяется в вине. Чем дольше длится этот процесс, тем лучше растворится газ и тем интенсивнее будет игра пузырьков, которая служит одним из показателей качества игристого вина.

На втором этапе вино фильтруют и разливают по бутылкам. Качество каждой партии проверяют сотрудники лаборатории предприятия.

Сорта абхазских игристых вин

Сегодня в ассортименте «Вина и воды Абхазии» четыре вида игристых вин «Лыхны». Отзывы свидетельствуют об их высоком качестве — покупатели отмечают великолепный аромат и богатый букет напитков. Не остается без внимания хорошее оформление вина и качественная укупорка — деревянная пробка снимается легко с характерным хлопком. Многие пишут, что приобретали абхазское вино как раз к новогоднему столу.

Лыхны брют

Сухое шампанское изготовлено из винограда «шардоне», «уни блан» и других белых сортов. В тонком аромате напитка преобладают сливочные и цветочные нотки. Вкус – яркий и свежий, с характерными для брюта яблочными и виноградными оттенками. Это вино в 2014 году завоевало золотую медаль на международной выставке «Вино-водка», а судьи Черноморского форума вин в 2019 году отметили абхазский брют серебряной наградой.

Лыхны розовое полусладкое

Искристое вино нежно-розового цвета создано на основе смеси красного и белого винограда. За розовый оттенок напитка отвечает сорт «каберне совиньон». В аромате вина доминируют свежие оттенки, а в идеально сбалансированном вкусе преобладают ягодные тона и оттенок розы. Производитель рекомендует подавать это вино к десертам и фруктовым салатам.

Лыхны игристое белое

Классический сорт, который отлично подходит для встречи Нового года. Игристое вино светло-золотистого оттенка образует множество пузырьков и долго не выдыхается. В ароматном букете доминируют цветочные тона, в гармоничном вкусе на первый план выходят оттенки свежих фруктов. Вино умеренно сладкое и на финише дает едва заметную терпкость. Это вино дважды было отмечено наградами на Международном профессиональном конкурсе вин и спиртных напитков в Москве. В 2017 году оно завоевало золотую медаль, а в 2018 году — серебряную.

Лыхны игристое красное

Самое примечательное игристое вино Абхазии — красное. Отзывы подтверждают, что этот напиток достоин того, чтобы продегустировать его под бой курантов. Вино изготавливается из винограда «изабелла», «мерло» и «каберне совиньон», собранного на винограднике Ашта Лаша Гульрипшского района Абхазии, где большое количество известняка в почвах идеально подходит для выращивания лозы. В аромате напитка земляничные тона гармонично сочетаются с вишневыми, ванильными и цветочными нотками, характерными для винограда «изабелла». Красное игристое «Лыхны», по отзывам, выделяется на общем фоне за счет полного и гармоничного вкуса без малейшей терпкости.

Как подавать шампанское

Перед подачей на стол игристое вино необходимо охладить до +8 +10 °С. Не стоит помещать бутылку в морозильную камеру — слишком холодный напиток оглушит рецепторы, и вы просто не почувствуете букет. Для игристого идеально подходят фужеры «тюльпан» с высокой ножкой, где вино долго остается холодным и лучше заметна игра пузырьков. Популярные в 1920-е годы бокалы-креманки хороши только для строительства пирамид на банкете — игристое вино в них быстро становится теплым и теряет интенсивность игры. Чтобы оценить букет, не наливайте напиток до краев. Особенно это касается красного вина «Лыхны». Отзывы сомелье подтверждают — аромат напитка лучше раскроется если дать ему подышать несколько минут.

Что касается гастрономических сочетаний, здесь все очень просто — игристые вина практически универсальны. К белому игристому вину идеально подходят молодые сыры: буррата, бри или дор-блю. Отличное сочетание – белое или розовое игристое с японскими суши и сашими, а также любыми морепродуктами. К красному игристому оптимальное сопровождение — набор легких закусок: вяленое мясо, оливки, бутерброды с рыбой или икрой, брускетта. Если после праздника вино осталось, бутылку нужно тщательно закупорить и поставить в холодильник. Хранить его можно не более двух дней.