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ЦБ оценил сделку по продаже «Открытия»

ЦБ оценил сделку по продаже «Открытия»Российский Центробанк оценил сделку по продаже «Открытия» как успешную

Российский Центробанк (ЦБ) оценил сделку по продаже банка «Открытие» ВТБ как успешную. Группа была оценена с мультипликатором 0,6 капитала. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на представителя пресс-службы регулятора.

Рыночная стоимость Открытия оценивается в 328-374 миллиарда рублей. «В текущих условиях это хороший рыночный показатель, и мы оцениваем эту сделку как успешную», — прокомментировали в ЦБ. В конечном итоге цена сделки составит 340 миллиардов рублей: оплата будет производиться, в том числе, за счет облигаций федерального займа. Иные детали пока не раскрываются.

О том, что ЦБ и ВТБ заключили договор о продаже 100 процентов акций банка «Открытие» стало известно 22 декабря. Право собственности на акции «Открытия» перейдет ВТБ не позднее 31 декабря. Пост главы банка «Открытия» с 1 января 2023 года покинет Михаил Задорнов, на его должность может прийти бывший заместитель председатель Центробанка Михаил Алексеев.

# Экономика
По материалам: lenta.ru

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