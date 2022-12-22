. Чем опасно новолуние 23 декабря 2022 ?
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Чем опасно новолуние 23 декабря 2022 ?

Чем опасно новолуние 23 декабря 2022 ?
Известный астролог предостерег людей. Последний месяц 2022 года оказался богат на «лунные» события. Так, уже послезавтра, 23 декабря, произойдет новолуние. Периоды до и после новолуния считаются невероятно проблемными, тем более что Луна будет в очень тяжелом для себя знаке — Козероге. Как подготовиться к новолунию и провести его с пользой для своего будущего? Рассказывает профессиональный астролог. «Это довольно эмоциональный период, требующий правильного распределения жизненной энергии. При желании резко или эмоционально среагировать на что-либо сдержитесь и сэкономьте свои силы. С другой стороны, загонять свои эмоции внутрь, не выражая их, — тоже неверно. Поэтому очень важно соблюсти баланс эмоций и слов: старайтесь максимально точно выражать свои мысли, стремитесь не расплескивать эмоции через край, но и не замыкайтесь в себе, не копите обиды»,— посоветовала астролог Инна Любимова. Она отметила, что самый сложный период в это время случится для людей, появившихся на свет под знаками Козерога, Рака, Овна и Весов. Но и остальным Знакам Зодиака стоит знать: если вы почувствуете, что силы заканчиваются и дело идет к срыву, успокоиться и прийти в себя вам поможет вода. Выпейте медленно стакан чистой воды и примите в конце напряженного дня расслабляющую ванну. Также можно сходить поплавать в бассейн или спа — смойте с себя лишние эмоции и потушите накалившиеся страсти. «Общие рекомендации можно сформулировать так: в первую очередь, следите за своим эмоциональным фоном, а во вторую — правильно распределяйте свою нагрузку. Не вступайте в конфликты и не старайтесь выяснять отношения. Вместо этого составьте план на следующий лунный месяц: сосредоточьтесь и запишите, на чем вы сфокусируетесь и каким планам уделите внимание», — дала свои рекомендации астролог для wday.ru.
# Общество / Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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