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Чем запомнится новолуние в Козероге 23 декабря 2022 года, что принесет и что нужно будет сделать

Чем запомнится новолуние в Козероге 23 декабря 2022 года, что принесет и что нужно будет сделать

23 декабря состоится последнее новолуние года, которое будет проходить в знаке Козерога. Оно принесет обновление всем представителям этого созвездия, в частности тем, кто появился на свет 23 декабря.

Что принесет с собой новолуние в Козероге 23 декабря 2023 года

Многим людям декабрьское новолуние подарит позитивные перемены. Оно поможет всем снять с себя розовые очки и здраво оценить все вокруг происходящее. Любые решения, которые люди примут в данный день, окажутся правильными. У большинства повысится работоспособность, поскольку Козерог является трудолюбивым знаком, который привык всегда добиваться поставленной цели.

В период новолуния люди станут намного ответственнее, внимательнее будут относиться к своей работе. Вместе с этим появится желание изменить свою жизнь в лучшую сторону и сделать важные шаги. Козерог будет помогать преодолевать все трудности и препятствия, которые появятся на пути.


Новолуние поможет расстаться с прошлым, забыть обо всех обидах и понять, что хочется получить от этой жизни.

Что нужно сделать в новолуние

Это время является благоприятным для составления целей, планов, а также завершения давно начатых дел. В этот период следует:

  • закончить давно начатые задачи и довести до конца все проекты;
  • во всем проявлять последовательность и быть ответственными;
  • определиться со своими целями;
  • уладить все финансовые вопросы;
  • раздать долги;
  • простить обидчиков;
  • составить планы.

Козерог обладает сложным нравом, и со всей серьезностью подходит к любому делу. Тем, кто решит нарушить данные ранее обещания и проявит легкомысленность, он «влезет» в их дело и осложнит ход всех событий.

Чего нужно избегать в период новолуния

Новолуние может оказывать влияние на эмоциональное состояние людей. Слишком чувствительные могут ощущать апатию, упадок сил, слабость и лень. Часто новолуние приводит к занижению самооценки, а также заставляет людей еще больше сомневаться.


Справиться с негативным влиянием новолуния поможет Козерог, но при этом все же придется отказаться от некоторых вещей, таких как:

  • не следует устраиваться на новую работу;
  • лучше отказаться от собеседования в этот день;
  • романтическое свидание необходимо перенести на другой период времени — оно пройдет не так, как следует;
  • не стоит откладывать незавершенные дела на потом, потому что они так и останутся незавершенными;
  • следует отказаться от совершения крупных приобретений и походов по магазинам;
  • не следует отклонять поступающие предложения;
  • не вступать в конфликты и споры;
  • не стоит жаловаться на свою судьбу и жизнь;
  • нежелательно оставаться с кем-то в ссоре, а если есть такой человек, то с ним необходимо помириться;
  • не стоит заключать важные сделки, поскольку они окажутся бесперспективными и не принесут желаемой прибыли;
  • период является неподходящим для заключения брака.


Следуя всем указанным рекомендациям, каждый человек сможет провести этот период времени с большой пользой, а также получить поддержку Козерога.

Лучше всего предстоящее новолуние воспринимать как повод изменить свою жизнь в лучшую сторону, а также избавиться от всего лишнего и ненужного, что мешало в достижении поставленной цели.

# Общество
По материалам: rsute

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