Чем запомнится новолуние в Козероге 23 декабря 2022 года, что принесет и что нужно будет сделать
23 декабря состоится последнее новолуние года, которое будет проходить в знаке Козерога. Оно принесет обновление всем представителям этого созвездия, в частности тем, кто появился на свет 23 декабря.
Что принесет с собой новолуние в Козероге 23 декабря 2023 года
Многим людям декабрьское новолуние подарит позитивные перемены. Оно поможет всем снять с себя розовые очки и здраво оценить все вокруг происходящее. Любые решения, которые люди примут в данный день, окажутся правильными. У большинства повысится работоспособность, поскольку Козерог является трудолюбивым знаком, который привык всегда добиваться поставленной цели.
В период новолуния люди станут намного ответственнее, внимательнее будут относиться к своей работе. Вместе с этим появится желание изменить свою жизнь в лучшую сторону и сделать важные шаги. Козерог будет помогать преодолевать все трудности и препятствия, которые появятся на пути.
Новолуние поможет расстаться с прошлым, забыть обо всех обидах и понять, что хочется получить от этой жизни.
Что нужно сделать в новолуние
Это время является благоприятным для составления целей, планов, а также завершения давно начатых дел. В этот период следует:
- закончить давно начатые задачи и довести до конца все проекты;
- во всем проявлять последовательность и быть ответственными;
- определиться со своими целями;
- уладить все финансовые вопросы;
- раздать долги;
- простить обидчиков;
- составить планы.
Козерог обладает сложным нравом, и со всей серьезностью подходит к любому делу. Тем, кто решит нарушить данные ранее обещания и проявит легкомысленность, он «влезет» в их дело и осложнит ход всех событий.
Чего нужно избегать в период новолуния
Новолуние может оказывать влияние на эмоциональное состояние людей. Слишком чувствительные могут ощущать апатию, упадок сил, слабость и лень. Часто новолуние приводит к занижению самооценки, а также заставляет людей еще больше сомневаться.
Справиться с негативным влиянием новолуния поможет Козерог, но при этом все же придется отказаться от некоторых вещей, таких как:
- не следует устраиваться на новую работу;
- лучше отказаться от собеседования в этот день;
- романтическое свидание необходимо перенести на другой период времени — оно пройдет не так, как следует;
- не стоит откладывать незавершенные дела на потом, потому что они так и останутся незавершенными;
- следует отказаться от совершения крупных приобретений и походов по магазинам;
- не следует отклонять поступающие предложения;
- не вступать в конфликты и споры;
- не стоит жаловаться на свою судьбу и жизнь;
- нежелательно оставаться с кем-то в ссоре, а если есть такой человек, то с ним необходимо помириться;
- не стоит заключать важные сделки, поскольку они окажутся бесперспективными и не принесут желаемой прибыли;
- период является неподходящим для заключения брака.
Следуя всем указанным рекомендациям, каждый человек сможет провести этот период времени с большой пользой, а также получить поддержку Козерога.
Лучше всего предстоящее новолуние воспринимать как повод изменить свою жизнь в лучшую сторону, а также избавиться от всего лишнего и ненужного, что мешало в достижении поставленной цели.