. Число игроков в Fallout 76 перевалило за 13,5 млн — Bethesda поделилась статистикой





Fallout 76, который многие считали провальным на старте, продолжает обрастать обновлениями и новыми игроками. Bethesda опубликовала цифры, которые наглядно показывают, что интерес к игре сохраняется на высоком уровне, а новые активности в Fallout 76 привлекают все больше игроков.

Игроков в Fallout 76 уже более 13,5 млнИгроки завершили более 5 млн ЭкспедицийБыло выполнено почти 9,5 млн ежедневных операцийЗаработано более 204 млрд S.C.O.R.E.Уничтожили более 2,1 млн Королев зверожогов и более 47,5 млн ТроговВ магазинах игроки потратили более 48 млрд крышекСамые уничтожаемые существа в игре: дикие гули, горелые, супермутантыИгроки сбросили почти 3 млн атомных бомбЛюбимое место для лагеря — Лес

Эту и другую статистику можно видеть в инфографике по Fallout 76, которую представили разработчики — она ниже.



