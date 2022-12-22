. Число игроков в Fallout 76 перевалило за 13,5 млн — Bethesda поделилась статистикой
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Число игроков в Fallout 76 перевалило за 13,5 млн — Bethesda поделилась статистикой

Число игроков в Fallout 76 перевалило за 13,5 млн — Bethesda поделилась статистикой


Fallout 76, который многие считали провальным на старте, продолжает обрастать обновлениями и новыми игроками. Bethesda опубликовала цифры, которые наглядно показывают, что интерес к игре сохраняется на высоком уровне, а новые активности в Fallout 76 привлекают все больше игроков.



Игроков в Fallout 76 уже более 13,5 млн



Игроки завершили более 5 млн Экспедиций



Было выполнено почти 9,5 млн ежедневных операций



Заработано более 204 млрд S.C.O.R.E.



Уничтожили более 2,1 млн Королев зверожогов и более 47,5 млн Трогов



В магазинах игроки потратили более 48 млрд крышек



Самые уничтожаемые существа в игре: дикие гули, горелые, супермутанты



Игроки сбросили почти 3 млн атомных бомб



Любимое место для лагеря — Лес

Эту и другую статистику можно видеть в инфографике по Fallout 76, которую представили разработчики — она ниже.


# Технологии
По материалам: newxboxone

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