Число игроков в Fallout 76 перевалило за 13,5 млн — Bethesda поделилась статистикой
Сегодня, 09:07
Fallout 76, который многие считали провальным на старте, продолжает обрастать обновлениями и новыми игроками. Bethesda опубликовала цифры, которые наглядно показывают, что интерес к игре сохраняется на высоком уровне, а новые активности в Fallout 76 привлекают все больше игроков.
Игроков в Fallout 76 уже более 13,5 млн
Игроки завершили более 5 млн Экспедиций
Было выполнено почти 9,5 млн ежедневных операций
Заработано более 204 млрд S.C.O.R.E.
Уничтожили более 2,1 млн Королев зверожогов и более 47,5 млн Трогов
В магазинах игроки потратили более 48 млрд крышек
Самые уничтожаемые существа в игре: дикие гули, горелые, супермутанты
Игроки сбросили почти 3 млн атомных бомб
Любимое место для лагеря — Лес
Эту и другую статистику можно видеть в инфографике по Fallout 76, которую представили разработчики — она ниже.
По материалам: newxboxone