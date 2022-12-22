. Читатели Die Welt посмеялись над визитом Зеленского к Байдену
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Читатели Die Welt посмеялись над визитом Зеленского к Байдену

Читатели Die Welt посмеялись над визитом Зеленского к БайденуЧитатели Die Welt увидели во встрече Зеленского и Байдена препятствие для диалога о мире

Читатели Die Welt увидели во встрече президента Украины Владимира Зеленского и президента США Джо Байдена препятствие для диалога о мире. Соответсвующие комментарии появились в аккаунте издания в Twitter.

«Есть что-нибудь новое от коалиции желающих взорвать "Северный поток"?» — посмеялся над визитом Зеленского к Байдену пользователь под ником @lderfbayern. По мнению читателей, переговоры двух лидеров стран не способствуют решению конфликта на Украине. Некоторые назвали также странным тот факт, что до сих пор неизвестны результаты встречи президентов.

«Зеленский пытается втянуть в конфликт НАТО, США празднует успех, а Европа лежит в руинах», — высказался пользователь под ником @Levander_ll. Другие также предположили, что президенты обсуждали снабжение Киева со стороны Вашингтона вооружением.

Встреча Зеленского и Байдена состоялась 21 декабря. Предполагалось, что президент Украины на встрече с американским лидером намерен просить ракеты ATACMS с дальностью применения около 300 километров и разведывательно-ударные БПЛА Grey Eagle и Reaper, которые в октябре США отказались поставлять Украине.

Ранее координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности США Джон Кирби заявлял, что во время встречи Байден и Зеленский намерены обсудить «справедливый мир» на Украине. Бывший пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки в свою очередь сообщала, что визит украинского лидера в Соединенные Штаты связан с ослаблением поддержки Киева со стороны Вашингтона.

26 сентября на «Северных потоках» произошли взрывы. Четыре утечки были зафиксированы в территориальных водах Швеции и Дании. Nord Stream заявил о беспрецедентных разрушениях. В Европе, США и России назвали случившееся диверсией.

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По материалам: lenta.ru

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