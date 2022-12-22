. ЧП: Экс-глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин попал под обстрел и серьезно ранен

Часть осколков от мины извлечь невозможно. Ночью стало известно о ранении экс-главы «Роскосмоса», который находился в Донецке. Буквально в этим минуты приходят новые данные о состоянии Дмитрия Рогозина. Сам он также рассказал о своем самочувствии. По сообщению источника, сейчас жизни 59-летнего Рогозина ничего не угрожает, сам он находится в сознании и оценивает свое состояние как удовлетворительное. Врачи говорят, что Дмитрий Олегович получил несколько ранений. Осколок мины — его нельзя извлечь — также попал в позвоночник политика. «Это была рабочая встреча, узким кругом и в спокойной обстановке после возвращения из одного из наших добровольческих подразделений. В этой гостинице мы жили все последние месяцы, и за восемь лет противник ни разу не обстреливал это место. Кто-то слил информацию, и около 19:45 произошло несколько высокоточных попаданий, в том числе в место, где мы непосредственно находились. Били калибром 120 или 155 мм. Следствие определит, откуда и кто. У меня ранение, металлический осколок размером 3×4 мм вошел выше правой лопатки. Предстоит операция. Пострадали еще несколько близких мне людей», — поделился Рогозин в своем Telegram-канале. Напомним, украинские военные в очередной раз устроили обстрел центра Донецка, где в это время находился Дмитрий Рогозин с коллегами. В результате трагедии погибло двое человек. Помимо экс-главы «Роскосмоса», ранение также получили несколько людей, в том числе бывший том-менеджер компании Артем Мельников, сообщает «РИА Новости».⠀