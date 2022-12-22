. Чулпан Хаматову вышвырнут из Европы в один момент

Политик заявил, что актриса Чулпан Хаматова пользуется популярностью, пока она нужна. Журналист Михаил Шахназаров негативно относится к актрисе, считая ее волком в овечьей шкуре. Он надеется, что Чулпан Хаматова больше никогда не вернется в Россию. Вот уже более полугода Хаматова живет в Латвии, работает в рижском театре. Чулпан пытается строить актерскую карьеру буквально с нуля. Шахназаров же считает, что 47-летней артистке не удастся добиться тех высот, которых она достигла в России. То же самое Михаил может сказать об Артуре Смольянинове, который сегодня тоже обосновался в Прибалтике. «Говорил с другом, который вхож в круг рижской богемы. Он сказал мне, что они все (речь о Хаматовой, Смольянинове и других уехавших российских актерах — прим. ред.) грустные такие, потому что начали понимать — отношение в Латвии к ним брезгливое. Они приехали туда как герои. На самом же деле они бросили то, что нажили не всегда честным путем, стали строить из себя мучеников. Таких, как вы, не полюбят нигде. Из Латвии вас пнут, это факт. Потом вы окажитесь в Тбилиси, потом наверняка в Ереване. Вы понимаете, насколько сейчас все серьезно. Обратной дороги нет», — резюмировал журналист в своем шоу «Шах и Мат» на YouTube.А недавно Чулпан Хаматову признали актрисой года в Латвии. К этому статусу скептически отнеслись известные персоны из России. «Светлоликая «совесть нации в изгнании» удостоилась театральной премии «Ночь лицедеев» в номинации «Лучшая актриса». Наградили ее за моноспектакль Post Scriptum Нового Рижского театра. Как можно было понять из новости, латыши наспех состряпали политизированные номинации, наградили ту, которая мимо проходила. О реальных театральных талантах и востребованности эта номинация не говорит, зато буквально кричит о русофобском статусе ее обладательницы. Это как получить звание «Мисс Вселенная» от мамы. Приятно, но в магазине не принимают», — поделился по этому поводу телеведущий Руслан Осташко.