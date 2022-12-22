. Депутат думы Иркутска Александр Панько вернулся из зоны СВО
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Депутат думы Иркутска Александр Панько вернулся из зоны СВО

Депутат думы Иркутска Александр Панько вернулся из зоны СВО

Депутат думы Иркутска по избирательному округу №35 Александр Панько вернулся из зоны СВО. В качестве добровольца он принял участие в боевых действиях на Донецком и Запорожском направлениях. Об этом сообщает пресс-служба думы города Иркутска.

Перед отъездом депутат в течение двух месяцев проходил специальную подготовку по тактической медицине и тактике ведения боя в Иркутске. Александр Панько отмечает, что такая подготовка очень важна. В дальнейшем он планирует оказывать содействие в организации таких обучений: чтобы добровольцы, мобилизованные или призывники из региона могли заниматься физической, военной подготовкой и медициной в городе.

Депутат подчеркнул, что в дальнейшем планирует вернуться в зону боевых действий. На вопрос о реакции семьи на его решение пойти добровольцем в зону СВО Александр Панько ответил, что родные переживают. «Лучше отстоять нашу независимость сейчас и защитить наших детей от более сложного конфликта с фашизмом в будущем», — подчеркивает Александр Панько.

Также депутат сказал, что планирует встретиться с семьями мобилизованных. Сейчас он занимается сбором гуманитарного груза. Отдельно Александр Панько отмечает, что механизм подготовки гумпомощи нуждается в корректировке в соответствии с потребностями бойцов конкретного подразделения: тогда военнослужащим не будут отправлять вещи, которых уже в избытке.

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По материалам: irk

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