. Дети из семей участвующих в СВО иркутян смогут бесплатно ездить на муниципальном транспорте

В Иркутске дети из семей военнослужащих, участвующих в СВО, смогут бесплатно ездить на общественном муниципальном транспорте. Инициативу приняли 22 декабря на итоговом заседании Думы. Сейчас в предоставлении льготного проезда школьникам нуждается 21 семья. Об этом с своем телеграм-канале сообщил председатель думы Иркутска Евгений Стекачев.

Кроме того, посещение муниципальных детских садов детьми из таких семей тоже будет бесплатным. «В настоящее время дошкольные учреждения такого типа посещают 319 детей из семей мобилизованных и 20 ребят из семей участников СВО. Родители восьми юных иркутян уже освобождены от оплаты по другим основаниям, а 20 – вносят половину от родительской платы,» — написал Евгений Стекачев.

Как отметил мэр Иркутска Руслан Болотов, мера поддержки действует с 1 октября 2022 года. Деньги, которые родители уже заплатили за детский сад, будут возвращены. Ранее Губернатор Иркутской области подписал указ о бесплатном питании в школах детей, чьи родители участвуют в специальной военной операции по мобилизации, контракту или находятся там на военной службе в войсках национальной гвардии.





Видео из телеграм-канала мэра Руслана Болотова