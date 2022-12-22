. Дети участников спецоперации смогут бесплатно посетить катки в парках Москвы

Дети из московских семей участников российской военной операции смогут бесплатно сходить на каток в парках культуры и отдыха, подведомственных столичному Департаменту культуры. Юные москвичи получат пригласительные билеты, с помощью которых оформляется электронный пропуск. Услуги проката коньков и аренды ячейки для хранения вещей будут для них бесплатными.

В программу включены 14 самых популярных катков — как в центре Москвы, так и в районах. Например, дети смогут бесплатно посетить каток в Парке Горького. В этом сезоне в локации предусмотрено два сеанса — с 10:00 до 15:00 и с 17:00 до 23:00 (с 15:00 до 17:00 — технический перерыв). Ледовая площадка открыта 6 дней в неделю, кроме понедельника. В центре города дети приглашаются покататься на коньках в садах "Эрмитаж" и имени Баумана, в Таганском парке.

В числе районных площадок – парки "Сокольники", "Красная Пресня", ландшафтный парк "Митино", парк "Ходынское поле", парк Дружбы, Бабушкинский, Измайловский, Перовский, Воронцовский и Лианозовский парки.

Отсканировав QR-код с пригласительного, участники акции попадут на страницу с перечнем доступных катков, смогут выбрать из них тот, который хотят посетить, и оформить с помощью кода регистрации входной билет. Его нужно будет предъявить в электронном виде или на бумажном носителе.

Ранее стало известно, что власти столицы не станут приобретать новые новогодние конструкции, однако город, как и все прошлые годы, будет украшен и приветлив к москвичам и туристам. Кроме того, доходы с мероприятий будут направлены в поддержку участников боевых действий и жителей новых территорий. Во многих столичных парках и на фестивальных площадках откроется сбор гуманитарной помощи. Юные москвичи смогут воспользоваться почтой Деда Мороза, чтобы отправить поздравительные открытки российским военнослужащим и жителям присоединенных регионов.

В конце ноября на ВДНХ открылся самый большой каток в Москве. Это крупнейшая площадка с искусственным льдом в России и мире. На ледовом покрытии смогут одновременно находиться до 4,5 тыс. человек. Площадь катка превышает 20 тыс. кв. м, а совокупная площадь вместе с инфраструктурой составила 53 тыс. кв. м. Для посетителей доступны услуги по прокату и заточке коньков, занятия для тех, кто еще не умеет кататься. В новом сезоне также будут проводиться экскурсии на льду, мастер-классы для детей по фигурному катанию и хоккею.

25 ноября в Москве также открылся каток "Южный полюс" на территории спорткомплекса "Лужники". Популярная городская локация будет исполнена новогодним антуражем: иллюминацией, гирляндами, фотозоной, тематическими роликами на экранах, музыкой. В рассчитанном на 700 мест павильоне посетители смогут заточить и арендовать коньки, а в кафе — приобрести горячие напитки.