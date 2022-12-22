. Дети участников спецоперации смогут бесплатно посетить катки в парках Москвы
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Дети участников спецоперации смогут бесплатно посетить катки в парках Москвы

Дети участников спецоперации смогут бесплатно посетить катки в парках Москвы

Дети из московских семей участников российской военной операции смогут бесплатно сходить на каток в парках культуры и отдыха, подведомственных столичному Департаменту культуры. Юные москвичи получат пригласительные билеты, с помощью которых оформляется электронный пропуск. Услуги проката коньков и аренды ячейки для хранения вещей будут для них бесплатными.

В программу включены 14 самых популярных катков — как в центре Москвы, так и в районах. Например, дети смогут бесплатно посетить каток в Парке Горького. В этом сезоне в локации предусмотрено два сеанса — с 10:00 до 15:00 и с 17:00 до 23:00 (с 15:00 до 17:00 — технический перерыв). Ледовая площадка открыта 6 дней в неделю, кроме понедельника. В центре города дети приглашаются покататься на коньках в садах "Эрмитаж" и имени Баумана, в Таганском парке.


В числе районных площадок – парки "Сокольники", "Красная Пресня", ландшафтный парк "Митино", парк "Ходынское поле", парк Дружбы, Бабушкинский, Измайловский, Перовский, Воронцовский и Лианозовский парки.

Отсканировав QR-код с пригласительного, участники акции попадут на страницу с перечнем доступных катков, смогут выбрать из них тот, который хотят посетить, и оформить с помощью кода регистрации входной билет. Его нужно будет предъявить в электронном виде или на бумажном носителе.

Ранее стало известно, что власти столицы не станут приобретать новые новогодние конструкции, однако город, как и все прошлые годы, будет украшен и приветлив к москвичам и туристам. Кроме того, доходы с мероприятий будут направлены в поддержку участников боевых действий и жителей новых территорий. Во многих столичных парках и на фестивальных площадках откроется сбор гуманитарной помощи. Юные москвичи смогут воспользоваться почтой Деда Мороза, чтобы отправить поздравительные открытки российским военнослужащим и жителям присоединенных регионов.

В конце ноября на ВДНХ открылся самый большой каток в Москве. Это крупнейшая площадка с искусственным льдом в России и мире. На ледовом покрытии смогут одновременно находиться до 4,5 тыс. человек. Площадь катка превышает 20 тыс. кв. м, а совокупная площадь вместе с инфраструктурой составила 53 тыс. кв. м. Для посетителей доступны услуги по прокату и заточке коньков, занятия для тех, кто еще не умеет кататься. В новом сезоне также будут проводиться экскурсии на льду, мастер-классы для детей по фигурному катанию и хоккею.

25 ноября в Москве также открылся каток "Южный полюс" на территории спорткомплекса "Лужники". Популярная городская локация будет исполнена новогодним антуражем: иллюминацией, гирляндами, фотозоной, тематическими роликами на экранах, музыкой. В рассчитанном на 700 мест павильоне посетители смогут заточить и арендовать коньки, а в кафе — приобрести горячие напитки.

# Главные новости
По материалам: uposters.ru

Последние новости

Похоже, Square Enix не планирует выпускать игры на Xbox в 2023 году
Похоже, Square Enix не планирует выпускать игры на Xbox в 2023 году
Не очень скромную девушку прокатили "с ветерком"
Не очень скромную девушку прокатили "с ветерком"
Дети участников спецоперации смогут бесплатно посетить катки в парках Москвы
Дети участников спецоперации смогут бесплатно посетить катки в парках
В Совфеде заявили о работе над докладом по спецоперации на Украине
В Совфеде заявили о работе над докладом по спецоперации на Украине
Грядущая свадьба Волочковой - всего лишь очередной спектакль и обман, - считает Рустам Солнцев
Грядущая свадьба Волочковой - всего лишь очередной спектакль и обман,
Путин потребовал выстроить систему поддержки молодежи по всей России
Путин потребовал выстроить систему поддержки молодежи по всей России
В Слюдянке живут самые «качающие» абоненты МегаФона в Иркутской области
В Слюдянке живут самые «качающие» абоненты МегаФона в Иркутской
Прокуратура проводит проверку по факту коммунальной аварии в Иркутске
Прокуратура проводит проверку по факту коммунальной аварии в Иркутске
В Иркутске работают пункты для сбора подарков участникам СВО и их семьям
В Иркутске работают пункты для сбора подарков участникам СВО и их
Радости и горести: о чем говорит гороскоп для Весов на январь 2023 года
Радости и горести: о чем говорит гороскоп для Весов на январь 2023
Как изменились актеры и актрисы сериала "Отчаянные домохозяйки" за 18 лет (15 фото)
Как изменились актеры и актрисы сериала "Отчаянные
Сын Кадырова дебютирует в ММА под руководством шведа Хамзата Чимаева
Сын Кадырова дебютирует в ММА под руководством шведа Хамзата Чимаева

Топ на сегодня

Бьянка рассказала, почему ее лицо опухло и она набрала вес
Бьянка рассказала, почему ее лицо опухло и она набрала вес
ЦБ указал на отсутствие решения по разблокировке активов НРД от Бельгии
ЦБ указал на отсутствие решения по разблокировке активов НРД от
Описано будущее российского авторынка в 2023 году
Описано будущее российского авторынка в 2023 году
Мужчина предстанет перед судом в Иркутске за попытку поджечь машину с ребенком внутри
Мужчина предстанет перед судом в Иркутске за попытку поджечь машину с
Бибер захотел продать права на свою музыку за сотни миллионов долларов
Бибер захотел продать права на свою музыку за сотни миллионов долларов

Еще по теме

В Барнауле всем Татьянам можно будет бесплатно прокатиться на коньках
На ВДНХ в парке «Останкино» открылся бесплатный каток
Стали известны места лучших салютов на День Победы в Москве
Более 1000 детей военнослужащих смогут бесплатно посетить новогодние представления в Москве