. Дмитрий Борисов доказал существование НЛО

Ведущий Дмитрий Борисов выяснил, как поймать НЛО. Многие до сих пор не верят в существования НЛО и инопланетян, хотя об этом не говорит только ленивый. Но почему же тогда обычные люди не видят «зеленых человечков» и ждут, когда они выйдут с нами на связь? В эфире «Пусть говорят» продолжают исследовать тему НЛО и инопланетян. В студию к Дмитрию Борисову приходят различные эксперты, которые доказывают свои теории или опровергают ораторов. Так, в кресле оказался эксперт уфологической информации Юрий Григорьев, занимающийся исследованием инопланетных связей. По его словам, другие миры уже давно общаются с контактерами (именно так называют людей, кто общался с другим миром — прим. «З-ая.ру»), чтобы рано или поздно выйти на контакт. По его словам, по большей части инопланетяне — это разумные существа, с интеллектом, который намного превышает наш. Одно то, что они могут попасть к нам в пространство, а мы к ним пока нет — тому доказательство. А вот рептилоидов не существует, это все фантастические фильмы.Чтобы снять НЛО, не надо никаких спецэффектов. Берете простой фотоаппарат, ждете ясную погоду и снимаете — чаще всего это будут белые объекты. В пасмурную погоду они темные. Вот, например, репетиция Парада Победы на Красной площади — наши бомбардировщики летят, и тарелка между ними. У специалистов программы Первого канала возник вопрос, почему НЛО показались? Дело в том, что таким способом они хотят продемонстрировать свои возможности, а также подчеркнуть, что их техника превышает нашу, даже самую современную, в разы. «Они могут воздействовать на нее, так как выше и разумнее нас», — признался эксперт. По его словам, самолет четко видно, потому что он находится в другом пространстве, в отличие от НЛО. А показываются они, так как хотят постепенно выйти на контакт с землянами. Это первого рода контакт, они ждут от нас ответного шага, мол, что вы на это ответите? А мы отвечаем: «Это зелененькие и серенькие человечки». Они нам говорят тогда: «У вас интеллект не работает, поэтому нам рано общаться напрямую». Что касается форм неопознанных летающих объектов, то они могут быть разные: шарообразные, дисковые, цилиндры. В Сети ходит картинка, на которой якобы изображены все виды НЛО, но эксперт считает: там больше вымысла, чем правды.