. Домохозяйка заработала крупную сумму и получила неожиданное требование от мужа
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Домохозяйка заработала крупную сумму и получила неожиданное требование от мужа

Домохозяйка заработала крупную сумму и получила неожиданное требование от мужаReddit: домохозяйка заработала крупную сумму и получила требование от мужа купить машину

Домохозяйка поделилась на платформе Reddit историей о том, как заработала крупную сумму и получила неожиданное требование от мужа. Женщина рассказала, что супруг потребовал купить ему машину, когда узнал, что она получила деньги за выпуск своей книги.

Автор написала, что вышла замуж десять лет назад, в браке она родила пятерых детей. В молодости героиня истории бросила учебу, чтобы заниматься их воспитанием. Она отметила, что деньги в семье зарабатывает ее супруг по имени Грег, одержимый планированием бюджета. «Ему хорошо платят, но обычно он дает мне деньги только на домашние расходы», — добавила рассказчица.

Героиня истории также рассказала, что последние пять лет работала над серией книг. «Я писала везде где могла. Пять минут здесь, пять минут там, и пожертвовала многими часами сна, чтобы закончить книги», — призналась она. По ее словам, она держала свое занятие в секрете от супруга, так как он всегда считал ее хобби пустой тратой времени.

«Это было невероятно сложно, но мне удалось найти издательство, которое заключило со мной контракт», — высказалась автор. Она добавила, что ее аванс был намного больше, чем она ожидала. «Это была пятизначная сумма», — подчеркнула рассказчица.

«Я хотела сохранить деньги на черный день, потому что, честно говоря, я не знаю подробностей распределения нашего семейного бюджета, мы даже не планировали будущее наших детей», — написала женщина. Она добавила, что хотела бы потратить немного денег на себя, не спрашивая при этом разрешения у мужа. Однако Грег нашел контракт супруги с издательством, после чего потребовал купить ему на Рождество новую машину, стоимость которой составила большую часть аванса. Женщина добавила, что отказалась выполнять требование мужа.

«Грег считает, что то, что он содержал семью все эти годы, делает меня обязанной покупать ему автомобиль, так как без его денег я бы не добилась успеха в издательстве книг», — написала рассказчица. В итоге, как отметила автор, мужчина поставил ей ультиматум: либо она покупает машину, либо начинает оплачивать половину семейных расходов.

В комментариях под постом пользователи осудили поведение супруга автора. По мнению большинства комментаторов, мужчина не имеет права финансово ограничивать жену, а также требовать покупать ему машину, так как она взяла на себя домашние обязанности и воспитание детей. Они также назвали неправильным тот факт, что женщина не интересуется тем, как ее муж распоряжается финансами.

# Главные новости
По материалам: lenta.ru

Последние новости

Как стать богаче и успешнее людям, рожденным в год Лошади
Как стать богаче и успешнее людям, рожденным в год Лошади
Первый этап реставрационных работ завершили в Доме актера в Иркутске
Первый этап реставрационных работ завершили в Доме актера в Иркутске
Александр Ведерников подарил школьнику из Черемховского района прибор для выжигания по дереву
Александр Ведерников подарил школьнику из Черемховского района прибор
Дети из семей участвующих в СВО иркутян смогут бесплатно ездить на муниципальном транспорте
Дети из семей участвующих в СВО иркутян смогут бесплатно ездить на
Домохозяйка заработала крупную сумму и получила неожиданное требование от мужа
Домохозяйка заработала крупную сумму и получила неожиданное
Чем запомнится новолуние в Козероге 23 декабря 2022 года, что принесет и что нужно будет сделать
Чем запомнится новолуние в Козероге 23 декабря 2022 года, что
Бекмамбетов продал киностудию Bazelevs
Бекмамбетов продал киностудию Bazelevs
В Японии указали США на бомбардировки Хиросимы и Нагасаки
В Японии указали США на бомбардировки Хиросимы и Нагасаки
Японцам полюбилась переделанная из Subaru советская "Буханка"
Японцам полюбилась переделанная из Subaru советская
Число игроков в Fallout 76 перевалило за 13,5 млн — Bethesda поделилась статистикой
Число игроков в Fallout 76 перевалило за 13,5 млн — Bethesda
Описано будущее российского авторынка в 2023 году
Описано будущее российского авторынка в 2023 году
Московские новостройки подешевели до двухлетнего минимума
Московские новостройки подешевели до двухлетнего минимума

Топ на сегодня

Обваливший крипторынок миллиардер согласился на экстрадицию в США
Обваливший крипторынок миллиардер согласился на экстрадицию в США
Россиян научили выбирать настоящую красную икру
Россиян научили выбирать настоящую красную икру
Жена Павла Прилучного вышла в свет в черном костюме с рубашкой-балахоном, подогрев слухи о беременности
Жена Павла Прилучного вышла в свет в черном костюме с
Маск сравнил Twitter с терпящим крушение горящим самолетом
Маск сравнил Twitter с терпящим крушение горящим самолетом
Анастасия Волочкова выставляет себя посмешищем
Анастасия Волочкова выставляет себя посмешищем

Еще по теме

Личный рекорд: сколько заработала Свитолина в 2017 году
Девушка покинула праздничный ужин из-за неожиданного поступка свекрови
Девушка оригинально отомстила сестре мужа за отказ платить в ресторанах
Женщина ушла с вечеринки из-за поступка мужа