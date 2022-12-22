. Джеймс Кэмерон рассказал о происхождении культовой строчки в «Титанике»
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Джеймс Кэмерон рассказал о происхождении культовой строчки в «Титанике»

Джеймс Кэмерон рассказал о происхождении культовой строчки в «Титанике»Кэмерон рассказал, что предложил Ди Каприо крикнуть фразу «Я король мира!» в «Титанике»

Режиссер Джеймс Кэмерон рассказал, как в его фильме «Титаник» появилась культовая фраза «Я король мира!», произнесенная исполнителем главной роли Леонардо Ди Каприо. Его слова приводит ScreenRant.

В одной из сцен персонаж Ди Каприо Джек Доусон стоит на носу «Титаника» и кричит: «Я король мира!» По словам Кэмерона, для героя, полного энергии и потенциала, эта цитата была выражением жизни. «У него нет ни копейки в кармане. Он выиграл свой чертов билет в игре в покер. Он живет беззаботно, без иллюзий. Он встретил [лучшего друга] Фабрицио [сыгранного Дэнни Нуччи], и они просто веселятся. Это было выражением его жизни и жизненного духа, который казался неугасимым и полным сил», — заявил Кэмерон.

Режиссер признался, что изначально он просил актера выть по-волчьи. Спустя 10 дублей кинематографист все еще не мог придумать подходящую фразу для сцены, где надо было изобразить момент искренней радости. Неожиданно он предложил Леонардо закричать: «Я король мира!» Слова стали культовыми.

Ранее Джеймс Кэмерон рассказал об отснятых сценах для «Аватара 3» и «Аватара 4».

# Шоу-бизнес
По материалам: lenta.ru

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