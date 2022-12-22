. Елена Ксенофонтова нашла новую любовь

Актриса Елена Ксенофонтова поделилась фото с новым мужчиной. После громкого расставания с адвокатом, обвинившего Ксенофонтову в побоях, актриса не спешила делиться подробностями личной жизни. Теперь же она приоткрыла завесу тайны. 50-летняя актриса внезапно поделилась в личном блоге фото с неизвестным мужчиной. «Кронштадт. И мы…» — подписала снимок она. О том, кто же рядом с ней, Елена не раскрыла. Поклонники Ксенофонтовой убеждены, что она, наконец, показала избранника и порадовались. «Леночка, если это ваше личное счастье, то пусть оно длится всю вашу жизнь! Здоровья и радости вам»; «Очень рада за вас! Такая прелестная женщина должна была найти правильного мужчину. Главное — с добрыми глазами», — обратились подписчики.Напомним, артистка была официально замужем дважды: за Игорем Липатовым и за продюсером Ильей Неретиным, от которого родила сына. Также у Елены был гражданский брак с адвокатом Александром Рыжих, которому она подарила дочку. Однако их отношения были далекими от счастливых. После разрыва мужчина подал в суд на бывшую за побои. Ксенофонтова убеждала, что только защищалась от экс-мужа. «Суды с ним продолжаются до сих пор, уже шесть лет. Я никого не била, лишь защищалась. Бывший выкручивал руки моему сыну, уничтожал его морально и психологически. Мог разбудить его в три часа ночи и начать: «А помнишь, ты это…» Я быстро поняла, что нельзя оставлять их дома одних. Потом Александр сказал: «Забирай своего щенка и проваливай! Дочь я тебе не отдам, а все, что тут, в квартире, есть — будет моим!» — делилась звезда сериала «Кухня». Кроме того, Рыжих несколько раз пытался лишить ее опеки, уменьшить размер выплат наследнице, но закон остался на стороне матери.